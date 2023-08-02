«Краснодар» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (04.08.2023)

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вчера, 20:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Пари НН» оценивается за 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

«Краснодар» отлично провел два стартовых поединка в чемпионате и добился максимального результата на радость своим болельщикам. «Быки» набрали шесть очков и теперь сыграют против одного из самых неуверенных на данный момент соперников, где могут еще больше улучшить свое положение. В прошлом туре РПЛ «Краснодар» на своем поле обыграл «Сочи», а в кубке России уступил «Спартаку» (1:2).

«Пари НН» смог довольствоваться лишь одним очком после двух туров РПЛ и обязан исправляться уже в следующий матчах, чтобы через месяц не оказаться в зоне вылета. Тем не менее, поединок с «Краснодаром» на выезде не сулит гостям ничего хорошего, поэтому большую часть времени им придется уделить обороне. В прошлом туре «Пари НН» поделил очки на выезде с «Уралом» (0:0), а в кубке России обыграл «Динамо» Москва (2:1, по пенальти).

Информация для ставок

«Пари НН» уступил в трех матчах из пяти последних во всех турнирах

«Краснодар» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» выиграл три из пяти последних матчей у «Пари НН» (включая товарищеские поединки)

Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды мало забивают в личных встречах и в этот раз существует вероятность продолжения такой концепции. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.