«Ланус» — «Барракас Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (30.07.2023)

1690727636

сегодня, 17:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ланус». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Барракас Сентраль» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно за 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Ланус» в последних матчах выглядит крайне неуверенно и потеря позиции в чемпионате Аргентины. Команда опустилась на седьмое место с 42 баллами и уступает двум конкурентам два очка. В поединке с «Барракас Сентраль», хозяевам очень важно прервать серию без побед и набрать нужные три балла, чтобы продолжать борьбу за плей-офф кубка Либертадорес. В прошлой игре «Ланус» проиграл на выезде «Институто» (1:2), а ранее поделила очки с «Банфилдом» (2:2).

«Барракас Сентраль» является одним из претендентов на зону плей-офф и на данный момент занимает 15 место. Коллектив набрал 35 баллов и отстает на три пункта от десятого места. В поединке на выезде с мотивированным побеждать «Ланусом» у гостей будет немного возможностей, поэтому тренерскому штабу следует поработать с футболистами над реализацией. Два последних матча «Барракас Сентраль» завершились ничьей с «Арсеналом» Саранди (0:0) и поражением от «Бока Хуниорс» (1:2).

Информация для ставок

«Ланус» не может победить в четырех матчах подряд в чемпионате Аргентины

Пять из десяти последних матчей «Барракас Сентраль» на выезде завершились вничью

«Ланус» пропустил лишь семь мячей на своем поле в десяти последних поединках

Прогноз

«Ланус» находится не в лучшей форме, но имеет хороший шанс добыть важную победу и вклиниться в борьбу за первые четыре места. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.