«Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2023)

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сегодня, 11:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лидса» составляет 2. Поставить на «Саутгемптон» можно по 3.75, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Лидс» давно не выигрывал в АПЛ , поэтому место команды в зоне вылета турнирной таблицы не должно никого удивлять. Коллектив является одним из претендентов на понижение в классе и занимает 19 место с 19 баллами. В предстоящей встрече команда встретится с прямым конкурентов за выживание и получит возможность немного поправить свои дела в АПЛ . В прошлом туре «Лидс» проиграл на выезде «Эвертону» (0:1), а ранее уступил на своем поле «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Саутгемптон» является еще одним неудачником и занимает последнее место в АПЛ , несмотря на две победы в пяти последних матчах. «Святые» с большой вероятностью также могут покинуть элитный дивизион, ведь сейчас имеют в активе только 18 пунктов, отставая от «Лидса» на одно очко. Два последних матча «Саутгемптона» завершились неожиданной выездной победой над «Челси» (1:0) и поражением с «Вулверхэмптоном» (1:2).

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл пять из семи последних матчей в чемпионате Англии

«Лидс» забивал в семи из десяти последних поединках на своем поле

Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Семь из десяти матчей команд закончились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз

Для каждой из команд это очень ответственный поединок, поэтому изобилия забитых мячей ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет», исходя из статистики. Коэффициент в букмекерской конторе Лига Ставок на такой исход составляет 2.05.