«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (21.10.2023)

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вчера, 13:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Эвертона» оценивается по коэффициенту 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ливерпуль» довольно стабильно выглядит на старте нового сезона АПЛ и перед стартом очередного тура занимает четвертое место. В активе клуба 17 очков, что всего на три пункта меньше, чем у лидера. Дерби с «Эвертоном» всегда является принципиальным поединком, несмотря на положение соперников, поэтому скучать болельщикам не придется. Два последних матча «Ливерпуля» завершились ничьей с «Брайтоном» в АПЛ (2:2) и победой над «Юнион Сент-Жиллуаз» в Лиге Европы (2:0).

«Эвертон» в очередной раз плохо начал новый футбольный год и теперь вынужден догонять. «Ириски» набрали семь пунктов и занимают лишь 16 место, а на стадионе «Ливерпуля» отобрать очки у подопечных Клоппа буде крайне сложно. Тем не менее, дерби подогревает интерес среди болельщиков, а встреча состоится уже совсем скоро. В прошлом туре АПЛ «Эвертон» крупно обыграл «Борнмут» (3:0), а ранее уступил «Лутон Тауну» (1:2) на своем поле.

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Эвертона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл три из пяти последних матчей у «Эвертона» при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В последнее время в личных встречах команд преобладает низовой футбол, и мы предлагаем этим воспользоваться, выбрав ставку ТМ 3.5. Сделать это можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.