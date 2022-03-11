«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (12.03.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Локомотива» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.
|
- : -
завтра, 19:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.
Форма команд
ЦСКА выиграл несколько последних матчей и обрел уверенность в чемпионате России. Команда вышла на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Отставание от лидера составляет восемь очков, и побороться за золотые медали будет достаточно сложно, но выйти в зону Лиги Чемпионов команде вполне по силам. В двух прошлых турах ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (1:0) и «Спартак» (2:0).
«Локомотив» после провальной середины сезона в последних двух поединках набрал шесть очков и старается вернуться на былые позиции. Клуб идет на шестом месте в турнирной таблице и набрал 31 балл, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. Матчи с ЦСКА всегда были принципиальными, поэтому болельщикам стоит ожидать напряженной встречи. В прошлом туре «Локомотив» минимально обыграл «Химки» (3:2), а ранее оказался сильнее «Уфы» (2:0).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей Локомотива завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ЦСКА проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах
- «Локомотив» обыграл ЦСКА в пяти последних поединках
- В десяти последних матчах между клубами не было забито больше трех мячей за игру
Прогноз
Матчи между «Локомотивом» и ЦСКА всегда отличались принципиальностью и дополнительным интересом со стороны болельщиков. Предполагаем, что команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.