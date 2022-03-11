«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (12.03.2022)

1646995334

сегодня, 13:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Локомотива» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

ЦСКА выиграл несколько последних матчей и обрел уверенность в чемпионате России. Команда вышла на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Отставание от лидера составляет восемь очков, и побороться за золотые медали будет достаточно сложно, но выйти в зону Лиги Чемпионов команде вполне по силам. В двух прошлых турах ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (1:0) и «Спартак» (2:0).

«Локомотив» после провальной середины сезона в последних двух поединках набрал шесть очков и старается вернуться на былые позиции. Клуб идет на шестом месте в турнирной таблице и набрал 31 балл, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. Матчи с ЦСКА всегда были принципиальными, поэтому болельщикам стоит ожидать напряженной встречи. В прошлом туре «Локомотив» минимально обыграл «Химки» (3:2), а ранее оказался сильнее «Уфы» (2:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей Локомотива завершились тоталом больше 2.5 мячей

ЦСКА проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах «Локомотив» обыграл ЦСКА в пяти последних поединках

в пяти последних поединках В десяти последних матчах между клубами не было забито больше трех мячей за игру

Прогноз