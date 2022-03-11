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«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (12.03.2022)

сегодня, 13:42
ЦСКА

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Локомотива» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.35 3.25 2.25
Мелбет 3.40 3.36 2.35

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

ЦСКА выиграл несколько последних матчей и обрел уверенность в чемпионате России. Команда вышла на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Отставание от лидера составляет восемь очков, и побороться за золотые медали будет достаточно сложно, но выйти в зону Лиги Чемпионов команде вполне по силам. В двух прошлых турах ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (1:0) и «Спартак» (2:0).

«Локомотив» после провальной середины сезона в последних двух поединках набрал шесть очков и старается вернуться на былые позиции. Клуб идет на шестом месте в турнирной таблице и набрал 31 балл, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. Матчи с ЦСКА всегда были принципиальными, поэтому болельщикам стоит ожидать напряженной встречи. В прошлом туре «Локомотив» минимально обыграл «Химки» (3:2), а ранее оказался сильнее «Уфы» (2:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей Локомотива завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • ЦСКА проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах
  • «Локомотив» обыграл ЦСКА в пяти последних поединках
  • В десяти последних матчах между клубами не было забито больше трех мячей за игру

Прогноз

Матчи между «Локомотивом» и ЦСКА всегда отличались принципиальностью и дополнительным интересом со стороны болельщиков. Предполагаем, что команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.65 2.25
Мелбет 1.69 2.36
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:29
В первом круге на ЦСКА Арене 2-1 победили "железнодорожники", но это было время Николича, которое ушло из Локомотива безвозвратно. Сейчас красно-синие, как по мне, очевидные фавориты в дерби. У Локомотива бардак и уход тренера плюс менеджментские косяки, а вот ЦСКА борется за медали и после паузы все матчи выигрывает, к тому же у команды появилась солидная глубина состава. С нулевой форой номинальные гости выглядят куда лучше.
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