«Локомотив» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (22.07.2023)

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сегодня, 11:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Рубина» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Локомотив» хорошо провел вторую часть прошлого сезона и заставил своих болельщиков поверить в хорошее будущее. В первом туре «железнодорожники» имеют в соперниках новичка РПЛ , но это казанский «Рубин», поэтому вряд ли хозяевам облегчит жизнь статус соперника. В прошлой товарищеской игре «Локомотив» разгромил на своем поле «Квант» (7:0), а ранее уверенно переиграл « СКА -Хабаровск» (3:0).

«Рубин» смог вернуться уже через год после вылета в ФНЛ , но продолжает свой путь уже без харизматичного Леонида Слуцкого на тренерском посту. Тем не менее, коллектив сделал выводы и постарается добиться хороших результатов на старте сезона, чтобы не создавать себе проблемы с самого начала. В прошлой товарищеской встрече «Рубин» на своем поле переиграл «Крылья Советов» (2:1), а 12 числа минимально уступил этому же сопернику (0:1).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Рубина» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Железнодорожники» одержали семь побед в десяти последних поединках при одном поражении

«Локомотив» выиграл четыре последних матча из пяти у «Рубина»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды мотивированы хорошо начать новый сезон, но с большой вероятностью сильнее окажутся хозяева. Предлагаем сделать ставку на победу «Локомотива» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.