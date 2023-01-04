«Мальорка» – «Вальядолид». Прогноз на матч чемпионата Испании (07.01.2023)

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вчера, 17:46

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92. В случае победы «Вальядолида», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Мальорка» прервала свою серию без поражений в Ла Лиге в прошлом туре, но остается в середине турнирной таблице на безопасном расстоянии от зоны вылета. В активе команды 19 набранных баллов и 11 текущее место, а отставание от еврокубковой зоны составляет шесть очков, что не так уж и много. В прошлой игре «Мальорка» проиграла на выезде «Хетафе» (0:2), а в кубке страны оказалась сильнее «Реал Унион» (1:0).

«Вальядолид» также только в этом сезоне вернулся в Ла Лигу и очень хочет находится как можно дальше от зоны вылета. Сейчас клуб занимает 15 место и смогла набрать 17 очков, чего недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. В предстоящей игре с «Мальоркой» у гостей будут шансы побороться за очки, однако при этот также нужна хорошая реализация у ворот соперника. Два последних матча «Вальядолида» завершились поражением в чемпионате от мадридского «Реала» (0:2) и разгромом в кубке Испании с «Аренас Клуб» (5:1).

Информация для ставок

«Мальорка» уступила лишь в двух поединках из последних десяти во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Вальядолида» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Вальядолид» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Мальоркой»

Прогноз

«Вальядолид» имеет хорошую статистику личных встреч с «Мальоркой», хоть и не считается фаворитом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.