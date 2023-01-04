Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Мальорка» – «Вальядолид». Прогноз на матч чемпионата Испании (07.01.2023)

вчера, 17:46
Вальядолид

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92. В случае победы «Вальядолида», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.983.384.50
Мелбет 2.15 3.26 4.08
1XBET 2.00 3.50 4.34

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Мальорка» прервала свою серию без поражений в Ла Лиге в прошлом туре, но остается в середине турнирной таблице на безопасном расстоянии от зоны вылета. В активе команды 19 набранных баллов и 11 текущее место, а отставание от еврокубковой зоны составляет шесть очков, что не так уж и много. В прошлой игре «Мальорка» проиграла на выезде «Хетафе» (0:2), а в кубке страны оказалась сильнее «Реал Унион» (1:0).

«Вальядолид» также только в этом сезоне вернулся в Ла Лигу и очень хочет находится как можно дальше от зоны вылета. Сейчас клуб занимает 15 место и смогла набрать 17 очков, чего недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. В предстоящей игре с «Мальоркой» у гостей будут шансы побороться за очки, однако при этот также нужна хорошая реализация у ворот соперника. Два последних матча «Вальядолида» завершились поражением в чемпионате от мадридского «Реала» (0:2) и разгромом в кубке Испании с «Аренас Клуб» (5:1).

Информация для ставок

  • «Мальорка» уступила лишь в двух поединках из последних десяти во всех турнирах
  • Семь из десяти последних матчей «Вальядолида» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Вальядолид» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Мальоркой»

Прогноз

«Вальядолид» имеет хорошую статистику личных встреч с «Мальоркой», хоть и не считается фаворитом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.79 1.62 2.43 1.29 3.87
Мелбет 1.58 2.61
1XBET 1.65 2.44
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:25
В этом матче скорее всего ожидается что обе команды забьют. Удачи
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:17
Думаю, что в этом матче возможен ничейный результат
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 