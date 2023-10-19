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«Майнц» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (21.10.2023)

вчера, 19:39
Бавария

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.28. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 9.5. Ничью можно выбрать по 6.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle10.216.581.27
Лига Ставок 9.20 6.80 1.29
Pari 10.00 6.50 1.28

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Майнц» из рук вон плохо начал нынешний сезон и на данный момент набрал всего два балла. Закономерно, что команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив очень много пропускает (19 мячей) и в предстоящей встрече с чемпионом Германии вряд ли эта тенденция изменится. Два последних поединка «Майнца» завершились ничьей с «Боруссией» М (2:2) и поражением на своем поле от «Байера» (0:3).

«Бавария» сейчас не является лидером Бундеслиги, но пребывает в отличном расположении духа и лидирует в группе Лиги Чемпионов. В турнирной таблице внутреннего первенства мюнхенский клуб идет на третьем месте с набранными 17 баллами и отстает от «Байера» всего на два пункта. В прошлом туре «Бавария» на своем поле не оставила шансов «Фрайбургу» (3:0), а ранее в Лиге Чемпионов на выезде обыграла «Копенгаген» (2:1).

Информация для ставок

  • «Майнц» еще не выиграл ни одного матча в новом сезоне Бундеслиги
  • «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
  • «Бавария» проиграла два из пяти последних поединков с «Майнцом» при трех победах
  • 11 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным и даже «Майнц» найдет свой гол в этот футбольный вечер. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.41
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:47
Хозяева крайне не удачно выступают в этом сезоне - Ф2(-2).
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