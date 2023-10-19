«Майнц» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (21.10.2023)

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вчера, 19:39

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.28. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 9.5. Ничью можно выбрать по 6.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Майнц» из рук вон плохо начал нынешний сезон и на данный момент набрал всего два балла. Закономерно, что команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив очень много пропускает (19 мячей) и в предстоящей встрече с чемпионом Германии вряд ли эта тенденция изменится. Два последних поединка «Майнца» завершились ничьей с «Боруссией» М (2:2) и поражением на своем поле от «Байера» (0:3).

«Бавария» сейчас не является лидером Бундеслиги, но пребывает в отличном расположении духа и лидирует в группе Лиги Чемпионов. В турнирной таблице внутреннего первенства мюнхенский клуб идет на третьем месте с набранными 17 баллами и отстает от «Байера» всего на два пункта. В прошлом туре «Бавария» на своем поле не оставила шансов «Фрайбургу» (3:0), а ранее в Лиге Чемпионов на выезде обыграла «Копенгаген» (2:1).

Информация для ставок

«Майнц» еще не выиграл ни одного матча в новом сезоне Бундеслиги

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Бавария» проиграла два из пяти последних поединков с «Майнцом» при трех победах

11 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным и даже «Майнц» найдет свой гол в этот футбольный вечер. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.