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«Наполи» — «Кремонезе». Прогноз на матч Кубка Италии (17.01.2023)

вчера, 15:32
Наполи

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Рискнуть на триумф гостей можно по 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.286.1410.39
1XBET 1.28 5.75 9.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Наполи» находится в отличной физической форме, что доказал в прошлом туре с «Ювентусом» (5:1). Все лидеры команды здоровы и настроены побеждать в каждом следующем матче. В игре с «Кремонезе» помешать подопечным Спалетти может только недооценка соперника. Два последних матча неаполитанцев перед «Ювентусом» завершились победой над «Сампдорией» (2:0) и поражением от «Интера» (0:1).

«Кремонезе» давно не выигрывает важные поединки, и команда грозит понижение в классе, если не исправить ситуацию. Кубок Италии является совершенно другим турниром, и футболисты всегда могут настроиться на отдельную игру, но шансов у гостей откровенно мало. В прошлом туре «Кремонезе» проиграл на своем поле «Монце» (2:3), а ранее уступил на выезде «Вероне» (0:2).

Информация для ставок

  • «Наполи» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Кремонезе» не выигрывает уже десять выездных матчей подряд
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими
  • Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Наполи» не будет жертвовать кубком Италии и вероятнее всего будет играть самым боеспособным составом. Предполагаем, что клуб из Неаполя окажется сильнее и без проблем пройдет дальше. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.51 2.08 1.79
1XBET 2.38 1.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:59
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
matrix333
matrix333
вчера в 16:28
Конечно Наполи победят.
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