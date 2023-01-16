«Наполи» — «Кремонезе». Прогноз на матч Кубка Италии (17.01.2023)

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вчера, 15:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Рискнуть на триумф гостей можно по 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Наполи» находится в отличной физической форме, что доказал в прошлом туре с «Ювентусом» (5:1). Все лидеры команды здоровы и настроены побеждать в каждом следующем матче. В игре с «Кремонезе» помешать подопечным Спалетти может только недооценка соперника. Два последних матча неаполитанцев перед «Ювентусом» завершились победой над «Сампдорией» (2:0) и поражением от «Интера» (0:1).

«Кремонезе» давно не выигрывает важные поединки, и команда грозит понижение в классе, если не исправить ситуацию. Кубок Италии является совершенно другим турниром, и футболисты всегда могут настроиться на отдельную игру, но шансов у гостей откровенно мало. В прошлом туре «Кремонезе» проиграл на своем поле «Монце» (2:3), а ранее уступил на выезде «Вероне» (0:2).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кремонезе» не выигрывает уже десять выездных матчей подряд

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими

Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Наполи» не будет жертвовать кубком Италии и вероятнее всего будет играть самым боеспособным составом. Предполагаем, что клуб из Неаполя окажется сильнее и без проблем пройдет дальше. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.