«Наполи» — «Кремонезе». Прогноз на матч Кубка Италии (17.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Рискнуть на триумф гостей можно по 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.1.
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сегодня, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.13.
Форма команд
«Наполи» находится в отличной физической форме, что доказал в прошлом туре с «Ювентусом» (5:1). Все лидеры команды здоровы и настроены побеждать в каждом следующем матче. В игре с «Кремонезе» помешать подопечным Спалетти может только недооценка соперника. Два последних матча неаполитанцев перед «Ювентусом» завершились победой над «Сампдорией» (2:0) и поражением от «Интера» (0:1).
«Кремонезе» давно не выигрывает важные поединки, и команда грозит понижение в классе, если не исправить ситуацию. Кубок Италии является совершенно другим турниром, и футболисты всегда могут настроиться на отдельную игру, но шансов у гостей откровенно мало. В прошлом туре «Кремонезе» проиграл на своем поле «Монце» (2:3), а ранее уступил на выезде «Вероне» (0:2).
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Кремонезе» не выигрывает уже десять выездных матчей подряд
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими
- Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Наполи» не будет жертвовать кубком Италии и вероятнее всего будет играть самым боеспособным составом. Предполагаем, что клуб из Неаполя окажется сильнее и без проблем пройдет дальше. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.