«Наполи» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (29.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победу «Наполи» можно взять по коэффициенту 2.2. Поверить в успех «Милана» любой игрок может по коэффициенту 3.45. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.4.
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сегодня, 22:45
Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Наполи» улучшил свои результаты за последнее время и вернулся в группу лидеров. Сейчас чемпион Италии занимает уже четвертое место с 17 баллами и на пять пунктов отстает от лидера в турнирной таблице. Неаполитанцы всегда серьезно относятся к матчам с «Миланом», поэтому будут настраиваться только на победный результат. Два последних матча «Наполи» завершились минимальной победой над «Унион» в Лиге Чемпионов и выездным успехом с «Вероной» (3:1).
«Милан» потерпел два подряд неприятных и обидных поражения от «Ювентуса» в Серии А (0:1) и «ПСЖ» в Лиге Чемпионов (0:2) и теперь «россонери» необходимо время на перезагрузку. Сейчас коллектив идет на втором месте в чемпионате и всего один балл проигрывает «Интеру», поэтому должен избежать третьей неудачи подряд, которая может серьезно подкосить настрой футболистов.
Информация для ставок
- «Наполи» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей «Милана» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Пять из семи поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Милан» выиграл три последних игры с «Наполи» из пяти последних
Прогноз
Команды не играют между собой результативно в большинстве матчей и в этой встрече наверняка болельщики не увидят большого количества голов. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.