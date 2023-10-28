«Наполи» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (29.10.2023)

1698498027

вчера, 16:00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победу «Наполи» можно взять по коэффициенту 2.2. Поверить в успех «Милана» любой игрок может по коэффициенту 3.45. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Наполи» улучшил свои результаты за последнее время и вернулся в группу лидеров. Сейчас чемпион Италии занимает уже четвертое место с 17 баллами и на пять пунктов отстает от лидера в турнирной таблице. Неаполитанцы всегда серьезно относятся к матчам с «Миланом», поэтому будут настраиваться только на победный результат. Два последних матча «Наполи» завершились минимальной победой над «Унион» в Лиге Чемпионов и выездным успехом с «Вероной» (3:1).

«Милан» потерпел два подряд неприятных и обидных поражения от «Ювентуса» в Серии А (0:1) и « ПСЖ » в Лиге Чемпионов (0:2) и теперь «россонери» необходимо время на перезагрузку. Сейчас коллектив идет на втором месте в чемпионате и всего один балл проигрывает «Интеру», поэтому должен избежать третьей неудачи подряд, которая может серьезно подкосить настрой футболистов.

Информация для ставок

«Наполи» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Милана» завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из семи поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Милан» выиграл три последних игры с «Наполи» из пяти последних

Прогноз

Команды не играют между собой результативно в большинстве матчей и в этой встрече наверняка болельщики не увидят большого количества голов. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.