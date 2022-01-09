Нигерия – Египет. Прогноз на матч КАН-2022 (11.01.2022)

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09 января 2022, 12:26

Ставки букмекеров

На один из центральных матчей первого тура групповой стадии Кубка Африканских Наций букмекерская контора Фонбет предложила такую линию: победа Нигерии доступна по коэффициенту 3.10, ничья идет по цене 2.93, а победа Египта оценивается по котировке 2.54.

Аналитики сервиса также считают, что данное противостояние получит не слишком результативным. Вариант ставки ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.40, ТБ (2,5) – 2.80.

Форма команд

К старту Кубка Африканских Наций Нигерия подходит в отличной форме. В шести матчах квалификации ЧМ -2022 команда одержала четыре победы, допустил лишь одно поражение – дома от ЦАР (0:1).

Эти результаты позволили нигерийцам пройти в следующий этап отборочного цикла Чемпионата мира, а в ходе квалификации к КАН-2022 сборная одержала четыре победы и две ничьи в группе с Сьерра-Леоне, Бенином и Лесото.

Египет последние официальные игры проводил на Арабском Кубке. На этих соревнованиях команда добралась до полуфинала, где она уступила Тунису (0:1), а в матче за третье место египтяне проиграли Катару по итогам серии пенальти (0:1).

Отметим, что в ходе отборочного цикла к ЧМ -2022 Египет стал победителем группы F (четыре победы и две ничьи), где также выступали национальные команды Габона, Ливии и Анголы.

Информация для ставок

Команды не забивали больше двух голов в трех прошлых очных встречах

Египет выиграл 3 из прошлых 5 матчей против Нигерии

Египет не проигрывал в 9 из последних 10 матчей во всех турнирах

Прогноз

Букмекеры считают Египет минимальным фаворитом этой встречи, с чем стоит согласиться. У «фараонов» в отличной форме пребывает лидер Мохаммед Салах, с которым защите сборной Нигерии будет очень сложно. Предлагаем ставку на нулевую фору Египта, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.70.