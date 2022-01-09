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Нигерия – Египет. Прогноз на матч КАН-2022 (11.01.2022)

09 января 2022, 12:26

Ставки букмекеров

На один из центральных матчей первого тура групповой стадии Кубка Африканских Наций букмекерская контора Фонбет предложила такую линию: победа Нигерии доступна по коэффициенту 3.10, ничья идет по цене 2.93, а победа Египта оценивается по котировке 2.54.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.972.882.77
Фонбет 3.00 2.85 2.70
Мелбет 2.93 2.88 2.70
1XBET 2.93 2.88 2.70
BetBoom 2.87 2.83 2.60

Аналитики сервиса также считают, что данное противостояние получит не слишком результативным. Вариант ставки ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.40, ТБ(2,5) – 2.80.

Форма команд

К старту Кубка Африканских Наций Нигерия подходит в отличной форме. В шести матчах квалификации ЧМ-2022 команда одержала четыре победы, допустил лишь одно поражение – дома от ЦАР (0:1).

Эти результаты позволили нигерийцам пройти в следующий этап отборочного цикла Чемпионата мира, а в ходе квалификации к КАН-2022 сборная одержала четыре победы и две ничьи в группе с Сьерра-Леоне, Бенином и Лесото.

Египет последние официальные игры проводил на Арабском Кубке. На этих соревнованиях команда добралась до полуфинала, где она уступила Тунису (0:1), а в матче за третье место египтяне проиграли Катару по итогам серии пенальти (0:1).

Отметим, что в ходе отборочного цикла к ЧМ-2022 Египет стал победителем группы F (четыре победы и две ничьи), где также выступали национальные команды Габона, Ливии и Анголы.

Информация для ставок

  • Команды не забивали больше двух голов в трех прошлых очных встречах
  • Египет выиграл 3 из прошлых 5 матчей против Нигерии
  • Египет не проигрывал в 9 из последних 10 матчей во всех турнирах

Прогноз

Букмекеры считают Египет минимальным фаворитом этой встречи, с чем стоит согласиться. У «фараонов» в отличной форме пребывает лидер Мохаммед Салах, с которым защите сборной Нигерии будет очень сложно. Предлагаем ставку на нулевую фору Египта, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.73 2.15 1.43 2.87
Мелбет 1.40 2.81
1XBET 1.40 2.81
Все комментарии
yxcb7awuxtta
yxcb7awuxtta
09 января в 17:51
Сборная Египет выиграет матч.
gjpyyu74p96q
gjpyyu74p96q
09 января в 17:51
Сборная Нигерия одержит победу.
Carl Lewis
Carl Lewis
09 января в 12:40
Будет ничья.
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