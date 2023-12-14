«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (15.12.2023)

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вчера, 16:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Ноттингем Форест» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Ноттингем Форест» достаточно сложно проводит нынешний сезон и находится близко к зоне вылета. Команда располагается на 16 месте и набрала всего 14 очков, но имеет запас перед 18 место в пять пунктов. В домашней встрече с «Тоттенхэмом» любой результат кроме поражения будет считаться для хозяев удовлетворительным. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) и разгромным поражением от «Фулхэма» (0:5).

«Тоттенхэм» прервал серию неудач победой в последнем туре над «Ньюкасл Юнайтед» (4:1) и вновь стремится вернуться в группу лидеров. На данный момент «шпоры» идут на пятом месте с 30 баллами и отстают от «Манчестер Сити» на три пункта. Гостям нельзя терять очки в этой встрече, если они рассчитывают на самые высокие места. Еще в одной недавней встрече «Тоттенхэм» уступил на своем поле «Вест Хэму» (1:2).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» проиграл пять из семи последних матчей в АПЛ

Пять из шести выездных матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ноттингем Форест»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В обоих коллективах нет большой уверенности, поэтому предлагаем обратить внимание на тоталы. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.