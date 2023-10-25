«Олимпиакос» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

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25 октября 2023, 19:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Вест Хэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. На ничейный результат можно поставить за 3.65, а победа «Олимпиакоса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.

Форма команд

«Олимпиакос» довольствуется лишь одним очков после двух туров, что не нравится ни руководству, ни болельщикам. Греческий клуб решительно настроен выйти из группы, но уже уступает лидеру пять пунктов. Только победа вернет команде хорошие шансы на продолжение борьбы за плей-офф. В прошлой игре «Олимпиакос» поделил очки с «Бочка-Топола» в Лиге Европы (2:2), а ранее крупно обыграл «ПАС Янина» (3:0).

«Вест Хэм» на данный момент уверенно идет по групповому этапу и лидирует в группе, набрав максимальные шесть очков. «Молтобойцам» осталось провести еще пару успешных матчей и победа в группе будет у них в кармене. В АПЛ коллектив занимает текущее девятое место и набрал 14 очков. В проошлом туре «Вест Хэм» крупно проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:4), а ранее поделил очки с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2).

Информация для ставок

«Вест Хэм» забивал в девяти из десяти последних выездных матчах во всех турнирах

«Олимпиакос» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

Греческий клуб уже шесть домашних матчей не забивает менее 2 мячей за игру

Прогноз

Предполагаем, что игра будет довольно открытой, что повлечет за собой забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.