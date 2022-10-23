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«Оренбург» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (23.10.2022)

23 октября 2022, 05:48
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Оренбург
ЦСКА
ПроигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
2 : 2
завершен
23 октября 2022, 14:00
воскресенье
НичьяНичьяВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.844.071.89
Лига Ставок 3.05 3.55 2.22
Мелбет 3.30 3.90 2.18
1XBET 3.24 3.88 2.22

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Оренбург» показывает переменные результаты в чемпионате и смог набрать девять очков в последних пяти турах. Команда находится на девятом месте в турнирной таблице с 18 баллами и старается как можно лучше обезопасить себя от зоны вылета. В матче кубка России «Оренбург» переиграл на своем поле «Ахмат» (4:2), а в чемпионате уступил на выезде «Динамо» (2:3).

ЦСКА немного забуксовал и не выиграл уже несколько матчей за последнее время. Подопечные Федоотова стараются от отклоняться от намеченных целей, тем не менее, реализация у «армейцев» сейчас находится не на высшем уровне. В кубке России ЦСКА еще раз за последние несколько недель уступил «Торпедо» (0:1), а в чемпионате разошелся миром со «Спартаком» (2:2).

Информация для ставок

  • ЦСКА проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Оренбург» одержал победы в шести из десяти последних поединках
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Оренбург» проиграл пять из шести последних встреч «армейцам»

Прогноз

ЦСКА на данный момент выглядит сильнее и увереннее «Оренбурга» и приложит максимум усилий для важной победы. Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.69 1.75 2.14
Лига Ставок 2.20 1.63 1.75 2.00
Мелбет 2.34 1.70
1XBET 2.36 1.62
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 октября в 09:02
Победа гостей и тб 2
Гость
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