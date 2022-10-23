«Оренбург» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (23.10.2022)

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23 октября 2022, 05:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Оренбург» показывает переменные результаты в чемпионате и смог набрать девять очков в последних пяти турах. Команда находится на девятом месте в турнирной таблице с 18 баллами и старается как можно лучше обезопасить себя от зоны вылета. В матче кубка России «Оренбург» переиграл на своем поле «Ахмат» (4:2), а в чемпионате уступил на выезде «Динамо» (2:3).

ЦСКА немного забуксовал и не выиграл уже несколько матчей за последнее время. Подопечные Федоотова стараются от отклоняться от намеченных целей, тем не менее, реализация у «армейцев» сейчас находится не на высшем уровне. В кубке России ЦСКА еще раз за последние несколько недель уступил «Торпедо» (0:1), а в чемпионате разошелся миром со «Спартаком» (2:2).

Информация для ставок

ЦСКА проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах «Оренбург» одержал победы в шести из десяти последних поединках

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Оренбург» проиграл пять из шести последних встреч «армейцам»

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