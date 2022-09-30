«Оренбург» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (01.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.
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4 : 1
завершен
вчера, 14:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.6.
Форма команд
«Оренбург» показывает средине результаты в чемпионате России и старается быть подальше от зоны вылета. Перед стартом очередного тура команда идет на девятом месте с 12 очками. Предстоящий матч с «Сочи» будет непростым, но у хозяев есть возможность воспользоваться нестабильностью соперника. Два последних матча «Оренбурга» завершились победой над «Динамо» в кубке России (3:2 сер.пен.) и успехом с «Пари НН» (2:0).
У «Сочи» невооруженным глазом можно заметить большой спад в игре, о чем говорит всего одна победа в пяти последних поединках. Тем не менее, команда все еще удерживает шестую позицию в чемпионате с 17 очками и отстает от лидера на девять пунктов. В прошлом матче кубка России «Сочи» проиграл ЦСКА (1:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Факелом» (1:1).
Информация для ставок
- «Оренбург» выиграл три из десяти последних матчей в основное время
- «Сочи» проиграл в пяти из шести последних матчей на выезде
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню на данный момент. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6.