«Оренбург» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (01.10.2022)

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30 сентября 2022, 12:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.6.

Форма команд

«Оренбург» показывает средине результаты в чемпионате России и старается быть подальше от зоны вылета. Перед стартом очередного тура команда идет на девятом месте с 12 очками. Предстоящий матч с «Сочи» будет непростым, но у хозяев есть возможность воспользоваться нестабильностью соперника. Два последних матча «Оренбурга» завершились победой над «Динамо» в кубке России (3:2 сер.пен.) и успехом с «Пари НН» (2:0).

У «Сочи» невооруженным глазом можно заметить большой спад в игре, о чем говорит всего одна победа в пяти последних поединках. Тем не менее, команда все еще удерживает шестую позицию в чемпионате с 17 очками и отстает от лидера на девять пунктов. В прошлом матче кубка России «Сочи» проиграл ЦСКА (1:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Факелом» (1:1).

Информация для ставок

«Оренбург» выиграл три из десяти последних матчей в основное время

«Сочи» проиграл в пяти из шести последних матчей на выезде

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню на данный момент. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6.