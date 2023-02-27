«Осасуна» — «Атлетик». Прогноз на матч кубка Испании (01.03.2023)

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сегодня, 16:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Мальорки» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 1.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 1.5 можно по коэффициенту 2.4. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.

Форма команд

«Осасуна» добралась до хорошей стадии кубка Испании, а именно до полуфинала и теперь ставит цель побороться за трофей. Команда играет на своем поле и постарается с первых минут создать проблемы сопернику из Бильбао, чтобы обзавестись преимуществом. В чемпионате Испании «Осасуна» занимает седьмое место с 33 пунктами и отстает от зоны еврокубков всего на один балл. В прошлом туре «Осасуна» обыграла на выезде «Севилью» (3:2), а ранее уступила мадридскому «Реалу» (0:2).

«Атлетик» Бильбао не выглядит ярко в нынешнем сезоне и идет в середине турнирной таблицы. Однако у коллектива есть шанс спасти сезона и выиграть кубок Испании, что сделать будет довольно сложно. Тренерскому штабу придется придумать как одолеть соперника, который показывает хорошие результаты и умеет противостоять любой команде. Два последних матча «Осасуны» завершились поражением от «Жироны» (2:3) и «Атлетико» (0:1).

Информация для ставок

«Осасуна» проиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять матчей подряд «Атлетика» Бильбао не заканчивались ничейным результатом

«Атлетик» выиграл два из трех последних встреч с «Осасуной»

Прогноз

Обе команды показывают нестабильные результаты, поэтому определить победителя будет довольно сложно. Предлагаем поверить в нерезультативный поединок и сделать ставку на тотал меньше 1.5 мяча по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.