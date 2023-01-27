«Осасуна» – «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.01.2023)

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вчера, 11:20

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17. В случае победы «Осасуны», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Осасуна» за последние два сезона стала очень крепким середняком Ла Лиги, который умеет создавать проблемы любому сопернику. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 28 баллами и уступает «Бетису» только по дополнительным показателям, сыграв на одну игру больше. Во встрече с «Атлетико» у хозяев определенно будут шансы отличиться и побороться за очки. В прошлой игре в рамках кубка Испании «Осасуна» обыграла в дополнительное время «Севилью» (2:1), а в Ла Лиге разошлась миром с «Эльче» (1:1).

«Атлетико» провел очень сложный матч с «Реалом» в кубке Испании (1:3, доп. время) и теперь команде нужно успеть восстановиться к воскресному матчу чемпионата. «Матрасники» занимают четвертое место с 31 баллом, но отставание от ближайшего соперника составляет целых семь пунктов. Предстоящий поединок будет очень непростым и подопечным Симеоне придется постараться, чтобы увезти три балла. В прошлой встрече чемпионата «Атлетико» обыграл «Вальядолид» (3:0).

Информация для ставок

«Осасуна» проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» забивал в девяти из десяти последних выездных встречах

«Осасуна» проиграла девять из десяти последних матчей мадридскому клубу

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико» имеет хорошую статистику с «Осасуной», но в этот раз мы предполагаем, что гостям не удастся добиться победы. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.