«Падерборн» — «Динамо» Дрезден. Прогноз на матч второй Бундеслиги (12.02.2022)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.06 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Динамо» Дрезден будет стоить 3.55, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.68.
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завтра, 15:30
Вероятность низового матча составляет 1.97 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.83.
Форма команд
«Динамо» Дрезден только в этом сезоне вышел во вторую Бундеслигу и всеми силами пытается зацепиться за место в чемпионате. Команда занимает 13 место, набрав 24 очка, что на четыре балла больше, чем у ближайшей команды из зоны вылета. В предстоящем матче футболисты могут воспользоваться небольшим спадом соперника и зацепиться за очки. В прошлом туре «Динамо» Дрезден проиграло на своем поле «Ганзе» (1:4), а ранее сыграло вничью с «Ганновером» (0:0).
«Падерборн» хорошо начал сезон и шел в группе лидеров, однако в последних пяти турах одержал всего одну победу, что существенно сказалось на турнирном положении. На данный момент коллектив только восьмой и набрал 31 пункт, что на восемь меньше, чем у лидера турнирной таблицы. Два последних поединка закончились ничьей с «Санкт-Паули» (2:2) и обидным поражением в зрелищном матче с «Вердером» (3:4).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Падерборна» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Динамо» Дрезден смогло одержать только две выездных победы в десяти последних матчах
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Пять последних матчей команд на поле «Падерборна» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды достаточно много забивают в последних матчах, поэтому мы предполагаем, что они и в этот раз порадуют болельщиков обилием голов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.