«Падерборн» — «Динамо» Дрезден. Прогноз на матч второй Бундеслиги (12.02.2022)

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вчера, 12:17

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.06 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Динамо» Дрезден будет стоить 3.55, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.68.

Вероятность низового матча составляет 1.97 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Динамо» Дрезден только в этом сезоне вышел во вторую Бундеслигу и всеми силами пытается зацепиться за место в чемпионате. Команда занимает 13 место, набрав 24 очка, что на четыре балла больше, чем у ближайшей команды из зоны вылета. В предстоящем матче футболисты могут воспользоваться небольшим спадом соперника и зацепиться за очки. В прошлом туре «Динамо» Дрезден проиграло на своем поле «Ганзе» (1:4), а ранее сыграло вничью с «Ганновером» (0:0).

«Падерборн» хорошо начал сезон и шел в группе лидеров, однако в последних пяти турах одержал всего одну победу, что существенно сказалось на турнирном положении. На данный момент коллектив только восьмой и набрал 31 пункт, что на восемь меньше, чем у лидера турнирной таблицы. Два последних поединка закончились ничьей с «Санкт-Паули» (2:2) и обидным поражением в зрелищном матче с «Вердером» (3:4).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Падерборна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Динамо» Дрезден смогло одержать только две выездных победы в десяти последних матчах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей команд на поле «Падерборна» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды достаточно много забивают в последних матчах, поэтому мы предполагаем, что они и в этот раз порадуют болельщиков обилием голов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.