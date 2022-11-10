«Пари НН» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ (11.11.2022)

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вчера, 10:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ахмат». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Пари НН» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Пари НН» в последнем туре прервал свою серию без побед и смог немного отстраниться от зоны вылета. Сейчас клуб из Нижнего Новгорода занимает 12 место с 16 баллами, однако вся борьба за сохранение прописки еще впереди. В предстоящем матче у команды очень серьезный соперник, но взять очки хозяевам вполне по силам. Два последних поединка «Пари НН» завершились неожиданной выездной победой над ЦСКА (1:0) и поражением от «Крыльев Советов» (1:2).

«Ахмат» стал главной новостью прошлого тура, ведь победить «Зенит» (2:1) на его поле в нынешнем сезоне еще не удавалось никому. Тем не менее, коллектив из Грозного занимает только пятое место с 26 баллами, и чтобы продвинуться еще выше придется сильно постараться, ведь отставание от ЦСКА составляет три балла. До матча с «Зенитом», «Ахмат» уступил в кубке России «Оренбургу» (2:4).

Информация для ставок

Десять последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

«Пари НН» проиграл четыре из пяти домашних матчей за последнее время

Два из трех поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В 17 туре чемпионата России «Пари НН» ждет в гости «Ахмат». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на поединок.«Ахмат» на эмоциональном подъеме, поэтому гости вполне могут добыть еще одну важную победу и закрепиться на пятом месте до весенней части чемпионата России. Сделать ставку на победу клуба из Грозного можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.