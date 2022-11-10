«Пари НН» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ (11.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ахмат». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Пари НН» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
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сегодня, 19:00
Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Пари НН» в последнем туре прервал свою серию без побед и смог немного отстраниться от зоны вылета. Сейчас клуб из Нижнего Новгорода занимает 12 место с 16 баллами, однако вся борьба за сохранение прописки еще впереди. В предстоящем матче у команды очень серьезный соперник, но взять очки хозяевам вполне по силам. Два последних поединка «Пари НН» завершились неожиданной выездной победой над ЦСКА (1:0) и поражением от «Крыльев Советов» (1:2).
«Ахмат» стал главной новостью прошлого тура, ведь победить «Зенит» (2:1) на его поле в нынешнем сезоне еще не удавалось никому. Тем не менее, коллектив из Грозного занимает только пятое место с 26 баллами, и чтобы продвинуться еще выше придется сильно постараться, ведь отставание от ЦСКА составляет три балла. До матча с «Зенитом», «Ахмат» уступил в кубке России «Оренбургу» (2:4).
Информация для ставок
- Десять последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- «Пари НН» проиграл четыре из пяти домашних матчей за последнее время
- Два из трех поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
В 17 туре чемпионата России «Пари НН» ждет в гости «Ахмат». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на поединок.«Ахмат» на эмоциональном подъеме, поэтому гости вполне могут добыть еще одну важную победу и закрепиться на пятом месте до весенней части чемпионата России. Сделать ставку на победу клуба из Грозного можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.