Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ракув» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

25 октября 2023, 19:15
Спортинг

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния принято считать «Спортинг». Команда играет на выезде и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 1.75, в то время как победа «Ракува» оценивается по 4.9. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.95.

Лига Европы 2023/2024
Ракув Ченстохова
Спортинг
ПроигрышПроигрыш
1 : 1
завершен
26 октября 2023, 19:45
четверг
ПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.224.291.55
Лига Ставок 6.00 4.30 1.54
Pari 6.50 4.30 1.55

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ракув» уже может быть доволен, что попал в групповой этап Лиги Европы, однако на данный момент шансов выйти из группы очень мало. Коллектив не набирал очков и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В матче со «Спортингом» хозяевам важно, как минимум не проиграть, чтобы не создавать еще большего отрыва от конкурентов. В прошлом туре «Ракув» проиграл на выезде «Гурник» Забже (1:2), а ранее одолел «Легию» (2:1).

У «Спортинга» также вся борьба впереди, ведь за два тура португальский гранд набрал лишь три очка. Команда делит второе-третье место и рассчитывает разжиться очками в спаренных поединках с аутсайдером, чтобы как можно раньше обеспечить себе участие в плей-офф. В прошлом туре чемпионата Португалии «Спортинг» обыграл «Ароку» (2:1), а в кубке оказался сильнее «Оливаиш» (3:1).

Информация для ставок

  • «Ракув» выиграл только шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Спортинг» забивал в восьми из десяти последних поединках на выезде

Прогноз

Обе команды еще рассчитывают на плей-офф, поэтому поединок будет сложным. Предлагаес сделать ставку на низовой исход, а именно на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.41 2.05 1.85 1.60 2.45
Лига Ставок 2.06 1.79 1.62 2.33
Pari 2.02 1.80
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 