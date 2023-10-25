«Ракув» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

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25 октября 2023, 19:15

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния принято считать «Спортинг». Команда играет на выезде и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 1.75, в то время как победа «Ракува» оценивается по 4.9. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ракув» уже может быть доволен, что попал в групповой этап Лиги Европы, однако на данный момент шансов выйти из группы очень мало. Коллектив не набирал очков и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В матче со «Спортингом» хозяевам важно, как минимум не проиграть, чтобы не создавать еще большего отрыва от конкурентов. В прошлом туре «Ракув» проиграл на выезде «Гурник» Забже (1:2), а ранее одолел «Легию» (2:1).

У «Спортинга» также вся борьба впереди, ведь за два тура португальский гранд набрал лишь три очка. Команда делит второе-третье место и рассчитывает разжиться очками в спаренных поединках с аутсайдером, чтобы как можно раньше обеспечить себе участие в плей-офф. В прошлом туре чемпионата Португалии «Спортинг» обыграл «Ароку» (2:1), а в кубке оказался сильнее «Оливаиш» (3:1).

Информация для ставок

«Ракув» выиграл только шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» завершились исходом «обе забьют»

«Спортинг» забивал в восьми из десяти последних поединках на выезде

Прогноз

Обе команды еще рассчитывают на плей-офф, поэтому поединок будет сложным. Предлагаес сделать ставку на низовой исход, а именно на ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.