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«Расинг» — «Ньюбленсе». Прогноз на матч кубка Либертадорес (29.06.2023)

вчера, 13:03
Расинг

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Поставить на успех гостей можно по 9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.414.496.61

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Расинг» уверенно лидирует в своей группе и уже обеспечил себе место в плей-офф турнира. Команда набрала 10 очков и ниже второго места опуститься уже не может. Тем не менее, хозяевам важно завершить групповой турнир на первой строчке, а отрыв от ближайшего соперника составляет два балла. В прошлой игре Суперлиги Аргентины «Расинг» поделил очки с «Барракас Сентраль» (1:1), а ранее переиграл «Велес» Сарсфилд (2:1).

«Ньюбленсе» находится не в лучшем турнирном положении и выход в плей-офф кубка Либертадорес не зависит от самого клуба, который сейчас занимает третье место. В активе команды пять очков, что на три пункта меньше, чем у «Фламенго» и на один больше, чем у «Аукаса». Команда может и вовсе при определенных обстоятельствах покинуть группу и не квалифицироваться в плей-офф даже Южноамериканского клуба. Два последних матча «Ньюбленсе» завершились ничьими с «Аукасом» (0:0) и «Фламенго» (1:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Расинга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ньюбленсе» выиграл лишь две выездные встречи из десяти последних на выезде
  • «Расинг Клуб» выиграл пять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из шести последних выездных поединков «Ньюбленсе» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что «Расинг» сможет одержать победу в этом матче и завершить групповой этап на первом месте. Сделать ставку на клуб из Аргентины можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Коэффициент небольшой, но найдет себя в уверенном экспрессе.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.40 1.99 1.88 1.50 2.42
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:36
Хозяева в КЛ напару с соперником лишь раз сыграли на ТБ 3,5 за пять туров. Гости и вовсе не делали этого ни разу, да даже ТБ 2,5 пробили лишь в одном из своих поединков. Не жду обилия голов и в личной встрече данных коллективов. Ну а в комплекте со ставкой на ТМ 3,5 беру непоражение хозяев. Объективно аргентинцы выше классом, чем оппонент, что они и доказали в выездном матче против чилийцев. Ньюбленсе же в принципе практически не выигрывал на этом турнире, а единственную победу одержал в родных стенах. Мой прогноз - 1Х + ТМ 3.5.
Гость
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