«Расинг» — «Ньюбленсе». Прогноз на матч кубка Либертадорес (29.06.2023)

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вчера, 13:03

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Поставить на успех гостей можно по 9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Расинг» уверенно лидирует в своей группе и уже обеспечил себе место в плей-офф турнира. Команда набрала 10 очков и ниже второго места опуститься уже не может. Тем не менее, хозяевам важно завершить групповой турнир на первой строчке, а отрыв от ближайшего соперника составляет два балла. В прошлой игре Суперлиги Аргентины «Расинг» поделил очки с «Барракас Сентраль» (1:1), а ранее переиграл «Велес» Сарсфилд (2:1).

«Ньюбленсе» находится не в лучшем турнирном положении и выход в плей-офф кубка Либертадорес не зависит от самого клуба, который сейчас занимает третье место. В активе команды пять очков, что на три пункта меньше, чем у «Фламенго» и на один больше, чем у «Аукаса». Команда может и вовсе при определенных обстоятельствах покинуть группу и не квалифицироваться в плей-офф даже Южноамериканского клуба. Два последних матча «Ньюбленсе» завершились ничьими с «Аукасом» (0:0) и «Фламенго» (1:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Расинга» завершились исходом «обе забьют»

«Ньюбленсе» выиграл лишь две выездные встречи из десяти последних на выезде

«Расинг Клуб» выиграл пять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних выездных поединков «Ньюбленсе» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что «Расинг» сможет одержать победу в этом матче и завершить групповой этап на первом месте. Сделать ставку на клуб из Аргентины можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Коэффициент небольшой, но найдет себя в уверенном экспрессе.