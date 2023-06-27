«Расинг» — «Ньюбленсе». Прогноз на матч кубка Либертадорес (29.06.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Поставить на успех гостей можно по 9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.8.
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завтра, 03:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.08.
Форма команд
«Расинг» уверенно лидирует в своей группе и уже обеспечил себе место в плей-офф турнира. Команда набрала 10 очков и ниже второго места опуститься уже не может. Тем не менее, хозяевам важно завершить групповой турнир на первой строчке, а отрыв от ближайшего соперника составляет два балла. В прошлой игре Суперлиги Аргентины «Расинг» поделил очки с «Барракас Сентраль» (1:1), а ранее переиграл «Велес» Сарсфилд (2:1).
«Ньюбленсе» находится не в лучшем турнирном положении и выход в плей-офф кубка Либертадорес не зависит от самого клуба, который сейчас занимает третье место. В активе команды пять очков, что на три пункта меньше, чем у «Фламенго» и на один больше, чем у «Аукаса». Команда может и вовсе при определенных обстоятельствах покинуть группу и не квалифицироваться в плей-офф даже Южноамериканского клуба. Два последних матча «Ньюбленсе» завершились ничьими с «Аукасом» (0:0) и «Фламенго» (1:1).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Расинга» завершились исходом «обе забьют»
- «Ньюбленсе» выиграл лишь две выездные встречи из десяти последних на выезде
- «Расинг Клуб» выиграл пять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах
- Пять из шести последних выездных поединков «Ньюбленсе» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что «Расинг» сможет одержать победу в этом матче и завершить групповой этап на первом месте. Сделать ставку на клуб из Аргентины можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Коэффициент небольшой, но найдет себя в уверенном экспрессе.