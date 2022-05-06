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«РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (08.05.2022)

вчера, 12:50
Форсберг Эмиль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.25. Поставить на «Аугсбург» можно по 11.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.276.2711.75
Фонбет 1.25 5.90 11.00
Мелбет 1.29 6.45 11.50
1XBET 1.29 6.45 11.50
BetBoom 1.27 6.20 12.01

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«РБ Лейпциг» провалил последние несколько недель и успел вылететь из Лиги Европы, проиграв на выезде «Рейнджерс» (1:3). В чемпионате Германии у коллектива также предстоят нелегкие поединки, где определится итоговое место в сезоне, которое зависит от оставшихся туров. На данный момент команда занимает пятое место с 54 очками и отстает от ближайшего соперника на два балла. В двух последних матчах Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл «Боруссии» (1:3) и «Униону» (1:2).

«Аугсбург» находится на расстоянии одного бала, от того, чтобы сохранить прописку в Бундеслиге и за последние пять туров смог набрать семь очков. Перед стартом очередного тура клуб занимает 14 место с 35 баллами и опережает ближайшего соперника два пункта. В прошлом туре чемпионата Германии «Аугсбург» крупно проиграл на своем поле «Кельну» (1:4), а немного ранее обыграл на выезде «Бохум» (2:0).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» проиграл три из четырех последних матча во всех турнирах
  • Четыре из семи выездных матчей «Аугсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «РБ Лейпциг» выиграл пять из шести последних матчей с «Аугсбургом»
  • «РБ Лейпциг» уступил только в одном матче из десяти последних на своем стадионе

Прогноз

«РБ Лейпциг» имеет большие проблемы с игровой составляющей и результатами, однако даже в таком состоянии коллектив обязан обыгрывать команду из нижней части турнирной таблицы. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу с форой (-1.5), поставить на которую можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.50 2.13 1.78
Мелбет 2.57 1.48
1XBET 2.57 1.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:47
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:53
В Аугсбурге в первом круге была боевая ничья 1-1. Сейчас к ОЗ тут тоже стоит присмотреться. Аугсбург слабоват в тылах, но в атаку команда бежит смело, а тут ещё и у Лейпцига напряжённый график и команда выглядит тяжеловато, судя по последним результатам. 1-3 от Рейнджерс и Гладбаха за неделю просто так не случаются. Так что гости вполне могут воспользоваться ситуацией и забить, тогда как сухими из воды тоже не выйдут , что и обеспечит нам ОЗ в данном поединке.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:52
Победа первой команды.
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