«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2022)

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вчера, 14:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.77. Поставить на «Байер» можно по 4.15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«РБ Лейпциг» благодаря победам в последних турах Лиги Чемпионов вышел на второе место и в последней игре с «Шахтером» команде достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф. В Бундеслиге у коллектива текущее восьмое место и только одно поражение в пяти последних турах. В прошлой игре «РБ Лейпциг» обыграл мадридский «Реал» в Лиге Чемпионов (3:2), а в чемпионате разошелся миром с «Аугсбургом» (3:3).

«Байер» в Лиге Чемпионов не так успешен и вероятнее всего займет последнее место в группе. Что касается Бундеслиги, тут также результаты не могут радовать. Клуб из Леверкузена занимает 15 место с девятью баллами. Чтобы не усугубить свои проблемы, команде Хаби Алонсо срочно нужны изменения в игровом и тренировочном процессе. В прошлой игре «Байер» выстоял ничью на выезде с «Атлетико» в Лиге Чемпионов (2:2), а в чемпионате Германии с тем же счетом завершил матч с «Вольфсбургом».

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

«Байер» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

«РБ Лейпциг» выиграл только две игры из пяти последних с «Байером» на своем поле

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» решил большинство своих проблем и показывает стабильные результаты во всех турнирах. Предполагаем, что команда сможет одержать верх над «Байером» на своем стадионе. Поставить на хозяев можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.