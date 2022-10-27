«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.77. Поставить на «Байер» можно по 4.15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.
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завтра, 16:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.
Форма команд
«РБ Лейпциг» благодаря победам в последних турах Лиги Чемпионов вышел на второе место и в последней игре с «Шахтером» команде достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф. В Бундеслиге у коллектива текущее восьмое место и только одно поражение в пяти последних турах. В прошлой игре «РБ Лейпциг» обыграл мадридский «Реал» в Лиге Чемпионов (3:2), а в чемпионате разошелся миром с «Аугсбургом» (3:3).
«Байер» в Лиге Чемпионов не так успешен и вероятнее всего займет последнее место в группе. Что касается Бундеслиги, тут также результаты не могут радовать. Клуб из Леверкузена занимает 15 место с девятью баллами. Чтобы не усугубить свои проблемы, команде Хаби Алонсо срочно нужны изменения в игровом и тренировочном процессе. В прошлой игре «Байер» выстоял ничью на выезде с «Атлетико» в Лиге Чемпионов (2:2), а в чемпионате Германии с тем же счетом завершил матч с «Вольфсбургом».
Информация для ставок
- «РБ Лейпциг» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
- «Байер» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд
- «РБ Лейпциг» выиграл только две игры из пяти последних с «Байером» на своем поле
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«РБ Лейпциг» решил большинство своих проблем и показывает стабильные результаты во всех турнирах. Предполагаем, что команда сможет одержать верх над «Байером» на своем стадионе. Поставить на хозяев можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.