«Реал» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.02.2023)

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сегодня, 12:56

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Атлетико», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.92 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Реал» Мадрид провел феерическую игру в Лиге Чемпионов и сделал большой шаг к выходу в 1/4 финала. Тем не менее, это никак не помогает «сливочным» решить проблему в Ла Лиге, где команда идет на втором месте и уступает «Бареслоне» уже восемь очков. Мадридское дерби всегда принципиальное, поэтому зрителей ждет жесткая и напряженная игра. «Реал» выиграл в Лиге Чемпионов у «Ливерпуля» (5:2), а в чемпионате обыграл на выезде «Осасуну» в чемпионате (2:0).

«Атлетико» не настолько стабилен в этом сезоне, как два испанский гранда, но тоже располагается в группе лидеров, а именно на четвертом месте с 41 баллом. Для коллектива всегда очень важно создать проблемы своим городским соседям, и в этот раз подопечные Диего Симеоне также что-нибудь приготовят для соперника. Два последних матча «матрасников» завершились минимальными победами над «Сельтой» и «Атлетиком» с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» выиграл семь из десяти последних выездных встреч во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл два из пяти последних матчей с «Атлетико»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба показывают неплохие результаты на данном отрезке, поэтому поединок определенно будет интересным. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.