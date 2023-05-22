«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.05.2023)

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вчера, 18:28

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Райо Вальекано», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

Мадридский «Реал» не вышел в финал Лиги чемпионов, а также последнее время имеет проблемы в выездных матчах чемпионата. Коллектив откатился на третью позицию с 71 баллом и уступает «Атлетико» всего один пункт. В предстоящем матче «сливочные» постараются победить и возможно даже вернуть себе второе место в таблице, хотя вряд ли болельщикам это принципиально важно, учитывая, что чемпионат давно проигран. В прошлом туре «Реал» Мадрид уступил на выезде «Валенсии» (0:1), а в Лиге чемпионов был разгромлен «Манчестером Сити» (0:4).

«Райо Вальекано» не блещет результатами, но вполне заслуженно занимает место в середине таблицы Ла Лиги. На данный момент клуб идет на 11 месте с набранными 46 баллами и очень хочет порадовать болельщиков, навязав борьбу еще одному испанскому гранду, ведь на так давно была обыграна «Барселона» (2:1). Два последних тура в чемпионате Испании «Райо Вальекано» проиграл «Эспаньолу» (1:2) и «Бетису» (1:3).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл только два матча из шести последних во всех турнирах

«Райо Вальекано» не может победить на выезде уже семь поединков подряд

«Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей при двух поражениях с «Райо Вальекано»

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и не должен иметь проблем с «Райо Вальекано», учитывая плохие выступления соперника в выездных поединках. Предлагаем взять обыкновенную победу «сливочных» по приличному коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.