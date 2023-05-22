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«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.05.2023)

вчера, 18:28
Райо Вальекано

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Райо Вальекано», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.654.335.14
Pari 1.65 4.15 4.90

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

Мадридский «Реал» не вышел в финал Лиги чемпионов, а также последнее время имеет проблемы в выездных матчах чемпионата. Коллектив откатился на третью позицию с 71 баллом и уступает «Атлетико» всего один пункт. В предстоящем матче «сливочные» постараются победить и возможно даже вернуть себе второе место в таблице, хотя вряд ли болельщикам это принципиально важно, учитывая, что чемпионат давно проигран. В прошлом туре «Реал» Мадрид уступил на выезде «Валенсии» (0:1), а в Лиге чемпионов был разгромлен «Манчестером Сити» (0:4).

«Райо Вальекано» не блещет результатами, но вполне заслуженно занимает место в середине таблицы Ла Лиги. На данный момент клуб идет на 11 месте с набранными 46 баллами и очень хочет порадовать болельщиков, навязав борьбу еще одному испанскому гранду, ведь на так давно была обыграна «Барселона» (2:1). Два последних тура в чемпионате Испании «Райо Вальекано» проиграл «Эспаньолу» (1:2) и «Бетису» (1:3).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид выиграл только два матча из шести последних во всех турнирах
  • «Райо Вальекано» не может победить на выезде уже семь поединков подряд
  • «Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей при двух поражениях с «Райо Вальекано»

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и не должен иметь проблем с «Райо Вальекано», учитывая плохие выступления соперника в выездных поединках. Предлагаем взять обыкновенную победу «сливочных» по приличному коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.84 1.28 2.34 1.64 1.85 2.05
Pari 2.25 1.63
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:56
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этом матче.
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