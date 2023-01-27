«Реал» Мадрид — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (29.01.2023)

1674811565

вчера, 12:26

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» Мадрид, а коэффициент на их победу составляет 1.68. Успех «Реала» Сосьедад оценивается по коэффициенту 5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.9.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.88. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Мадридский «Реал» старается добывать очки в каждом матче, но все еще немного отстает от лидера. Подопечные Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги с набранным 41 баллом, что на три пункта меньше, чем у «Барселоны». В нынешней встрече у хозяев будет достаточно серьезный соперник, но на своем поле чемпиону Испании нужна только победа. В прошлой игре в кубке Испании «Реал» обыграл «Атлетико» (3:1 в доп. время), а в чемпионате оказался сильнее «Атлетика» из Бильбао (2:0).

«Реал» Сосьедад проводит мощный сезон, о чем говорит его текущее третье место в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков и на целых семь пунктов опережает ближайшего соперника, что позволяет себя чувствовать в относительной безопасности. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Сосьедад уверенно победил «Райо Вальекано» (2:0), а в кубке Испании минимально уступил «Барселоне» (0:1).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Сосьедад забивал в восьми из десяти последних поединков на выезде

«Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей у «Реала» Сосьедад

Шесть из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Мадридский клуб играет на своем поле, поэтому у гостей шансов на успех значительно меньше. Предлагаем сделать ставку на победу мадридского «Реала» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68.