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«Реал» Мадрид — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (29.01.2023)

вчера, 12:26
Карвахаль Даниэль

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» Мадрид, а коэффициент на их победу составляет 1.68. Успех «Реала» Сосьедад оценивается по коэффициенту 5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.724.055.12
1XBET 1.72 4.04 5.35

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.88. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Мадридский «Реал» старается добывать очки в каждом матче, но все еще немного отстает от лидера. Подопечные Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги с набранным 41 баллом, что на три пункта меньше, чем у «Барселоны». В нынешней встрече у хозяев будет достаточно серьезный соперник, но на своем поле чемпиону Испании нужна только победа. В прошлой игре в кубке Испании «Реал» обыграл «Атлетико» (3:1 в доп. время), а в чемпионате оказался сильнее «Атлетика» из Бильбао (2:0).

«Реал» Сосьедад проводит мощный сезон, о чем говорит его текущее третье место в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков и на целых семь пунктов опережает ближайшего соперника, что позволяет себя чувствовать в относительной безопасности. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Сосьедад уверенно победил «Райо Вальекано» (2:0), а в кубке Испании минимально уступил «Барселоне» (0:1).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Реал» Сосьедад забивал в восьми из десяти последних поединков на выезде
  • «Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей у «Реала» Сосьедад
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Мадридский клуб играет на своем поле, поэтому у гостей шансов на успех значительно меньше. Предлагаем сделать ставку на победу мадридского «Реала» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.45 1.98 1.93 1.55 2.61
1XBET 1.98 1.97
Все комментарии
Minamino
Minamino
вчера в 13:13
Реал Мадрид фаворит этого матча и победит 100%
Гость
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