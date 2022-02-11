«Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (13.02.2022)

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вчера, 16:56

13 февраля 2022 года «Реал Сосьедад» примет «Гранаду» в рамках очередного тура Испанской Примеры. Этот поединок пройдет на домашнем стадионе «Реал Сосьедада». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Реал Сосьедад». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.60, а победа гостей в 8.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.13.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У команды девять побед, восемь ничьих и пять поражений. Клуб забил 22 гола и пропустил 21 мяч. В последних матчах баски выглядят очень хорошо и крайне редко проигрывают — ничья с «Валенсией» со счетом 0:0 и «Хетафе» 0:0, а также победа над «Сельтой» 1:0.

«Гранада» в нынешнем сезоне выступает очень плохо и идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 24 пункта. У команды пять побед, девять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 34 мяча. В последних матчах «Гранада» выглядит не лучшим образом и регулярно проигрывает своим оппонентам — поражения от «Реала» со счетом 1:0, а также от «Осасуны» 0:2 и от «Хетафе» 4:2.

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» не побеждает три поединка кряду

«Гранада» не может выиграть вот уже в пяти играх кряду

У «Сосьедада» ни одного забитого мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Гранады» по коэффициенту 2.95. В последних матчах статистика у «Реал Сосьедада» ужасная, клуб не забивает и часто теряет очки. «Гранада» не впечатляет, но у нее есть шансы зацепиться хотя бы за ничью.