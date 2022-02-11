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«Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (13.02.2022)

вчера, 16:56

13 февраля 2022 года «Реал Сосьедад» примет «Гранаду» в рамках очередного тура Испанской Примеры. Этот поединок пройдет на домашнем стадионе «Реал Сосьедада». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.838.79
Фонбет 1.40 4.50 9.00
Мелбет 1.42 4.90 9.20
1XBET 1.42 4.90 9.20
BetBoom 1.42 4.67 8.84

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Реал Сосьедад». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.60, а победа гостей в 8.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.13.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У команды девять побед, восемь ничьих и пять поражений. Клуб забил 22 гола и пропустил 21 мяч. В последних матчах баски выглядят очень хорошо и крайне редко проигрывают — ничья с «Валенсией» со счетом 0:0 и «Хетафе» 0:0, а также победа над «Сельтой» 1:0.

«Гранада» в нынешнем сезоне выступает очень плохо и идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 24 пункта. У команды пять побед, девять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 34 мяча. В последних матчах «Гранада» выглядит не лучшим образом и регулярно проигрывает своим оппонентам — поражения от «Реала» со счетом 1:0, а также от «Осасуны» 0:2 и от «Хетафе» 4:2.

Информация для ставок

  • «Реал Сосьедад» не побеждает три поединка кряду
  • «Гранада» не может выиграть вот уже в пяти играх кряду
  • У «Сосьедада» ни одного забитого мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Гранады» по коэффициенту 2.95. В последних матчах статистика у «Реал Сосьедада» ужасная, клуб не забивает и часто теряет очки. «Гранада» не впечатляет, но у нее есть шансы зацепиться хотя бы за ничью.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.94 1.96 1.51 2.72
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
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