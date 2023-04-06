«Реал» Мадрид — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.04.2023)

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вчера, 22:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу мадридского «Реала» составляет 1.5. Поставить на «Вильярреал» можно по 6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Реал» Мадрид находится в неплохой форме, что доказал в последних поединках. Тем не менее, команда идет в чемпионате на втором месте с 59 очками, но отстает от «Барселоны» уже на 12 пунктов и вряд ли сможет отыграться. Также «сливочных» ждут важные матчи Лиги Чемпионов, поэтом тренерскому штабу необходимо правильно распределить нагрузку. В прошлой игре кубка Испании «Реал» Мадрид разгромил на выезде «Барселону» и вышел в финал (4:0), а в Ла Лиге не оставил шансов «Вальядолиду» (6:0).

«Вильярреал» показывает хорошие результаты в чемпионате и набрал 13 из 15 очков в последних пяти турах. «Желтая субмарина» занимает шестое место в таблице с 44 баллами и отстает от четвертого «Реала Сосьедад» на четыре пункта. В выездной встрече с мадридским грандом любые набранные очки для гостей будут хорошим результатом. Два последних матча «Вильяреала» завершились победами над «Реалом» Сосьедад (2:0) и «Осасуной» (3:0).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид проиграл только один матч из последних десяти на своем стадионе

«Вильярреал» выиграл у «королевского клуба» только один матч из пяти последних при двух поражениях

Прогноз

Матч будет непростым для мадридского клуба и наверняка хозяева не сохранят свои ворота на замке. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.