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«Рома» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (05.02.2024)

вчера, 09:37
Рома

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.47. В случае победы «Вероны», зайдет коэффициент 7.7. Ничью можно выбрать за 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Рома» очень хочет в топ-4 и на данный момент имеет шансы осуществить свою цель. Римский клуб располагается на шестом месте с 36 баллами и только на три пункта отстает от четвертой «Аталанты». В случае победы над командой из нижней части турнирной таблицы столичный клуб как минимум не ухудшит свое положение, а возможно и приблизится к конкурентам. Два последних матча римлян завершились товарищеской победой над «Аль-Шабаб» (2:1) и успехов в Серии А с «Вероной» (2:1).

«Кальяри» непременно забивает в последних матах, но чаще всего пропускает больше. Коллектив только за счет преимущества в разнице забитых и пропущенных мячей над конкурентов не находится в зоне вылета, а занимает 17 место с 18 баллами. Любые набранные очки в Риме будут очень важными и ценными. В последней игре «Кальяри» уступил на своем поле «Торино» (1:2), а ранее проиграл и «Фрозиноне» (1:3).

Информация для ставок

  • «Рома» забивает на своем стадионе уже 20 поединков подряд во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Кальяри» завершились исходом «обе забьют»
  • Римский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей с «Кальяри»

Прогноз

Хозяев значительно превосходят «Кальяри» в качестве игры и последних результатах, поэтому с первых минут начнут добиваться преимущества на табло. Предлагаем сделать ставку на победу «Ромы» в первом тайме по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 11:18
В данном поединке букмекеры считают Рому очевидным фаворитом, с чем спорить не вижу смысла. "Волки" после смены тренера встряхнулись, а по составу они очень сильно превосходят гостей. Но тем не менее считаю, что как минимум один раз за 90 минут мяч побывает в воротах столичного коллектива, как и в двух предыдущих выигранных Ромой матчей. Кальяри просто нет смысла отступать, команде нужны очки и голы в борьбе за выживание. В первом круге текущего сезона "красно-синие" хоть и проиграли Роме разгромно, но свой мяч забили. Вот и сейчас жду от гостей как минимум одного точного удара, независимо от результата матча.
Гость
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