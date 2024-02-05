«Рома» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (05.02.2024)

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вчера, 09:37

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.47. В случае победы «Вероны», зайдет коэффициент 7.7. Ничью можно выбрать за 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Рома» очень хочет в топ-4 и на данный момент имеет шансы осуществить свою цель. Римский клуб располагается на шестом месте с 36 баллами и только на три пункта отстает от четвертой «Аталанты». В случае победы над командой из нижней части турнирной таблицы столичный клуб как минимум не ухудшит свое положение, а возможно и приблизится к конкурентам. Два последних матча римлян завершились товарищеской победой над «Аль-Шабаб» (2:1) и успехов в Серии А с «Вероной» (2:1).

«Кальяри» непременно забивает в последних матах, но чаще всего пропускает больше. Коллектив только за счет преимущества в разнице забитых и пропущенных мячей над конкурентов не находится в зоне вылета, а занимает 17 место с 18 баллами. Любые набранные очки в Риме будут очень важными и ценными. В последней игре «Кальяри» уступил на своем поле «Торино» (1:2), а ранее проиграл и «Фрозиноне» (1:3).

Информация для ставок

«Рома» забивает на своем стадионе уже 20 поединков подряд во всех турнирах

Пять последних матчей «Кальяри» завершились исходом «обе забьют»

Римский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей с «Кальяри»

Прогноз

Хозяев значительно превосходят «Кальяри» в качестве игры и последних результатах, поэтому с первых минут начнут добиваться преимущества на табло. Предлагаем сделать ставку на победу «Ромы» в первом тайме по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.