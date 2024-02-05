«Рома» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (05.02.2024)

Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.47. В случае победы «Вероны», зайдет коэффициент 7.7. Ничью можно выбрать за 4.6.
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4 : 0
завершен
вчера, 22:45
Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Рома» очень хочет в топ-4 и на данный момент имеет шансы осуществить свою цель. Римский клуб располагается на шестом месте с 36 баллами и только на три пункта отстает от четвертой «Аталанты». В случае победы над командой из нижней части турнирной таблицы столичный клуб как минимум не ухудшит свое положение, а возможно и приблизится к конкурентам. Два последних матча римлян завершились товарищеской победой над «Аль-Шабаб» (2:1) и успехов в Серии А с «Вероной» (2:1).
«Кальяри» непременно забивает в последних матах, но чаще всего пропускает больше. Коллектив только за счет преимущества в разнице забитых и пропущенных мячей над конкурентов не находится в зоне вылета, а занимает 17 место с 18 баллами. Любые набранные очки в Риме будут очень важными и ценными. В последней игре «Кальяри» уступил на своем поле «Торино» (1:2), а ранее проиграл и «Фрозиноне» (1:3).
Информация для ставок
- «Рома» забивает на своем стадионе уже 20 поединков подряд во всех турнирах
- Пять последних матчей «Кальяри» завершились исходом «обе забьют»
- Римский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей с «Кальяри»
Прогноз
Хозяев значительно превосходят «Кальяри» в качестве игры и последних результатах, поэтому с первых минут начнут добиваться преимущества на табло. Предлагаем сделать ставку на победу «Ромы» в первом тайме по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.