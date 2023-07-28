«Ростов» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (29.07.2023)

1690528741

сегодня, 10:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Ростова» оценивается за 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Ростов» смог стартовать с победы и в чемпионате, и в кубке России, что можно назвать первым промежуточным успехом Валерия Карпина в новом сезоне. Уже во втором туре коллектив принимает на своем поле чемпиона России и вполне рассчитывает побороться с ним за очки, ведь соперник уже лишился одного из своих лидеров. В прошлом туре РПЛ «Ростов» одолел на своем поле «Факел» (2:1), а в кубке оказался сильнее «Рубина» (1:0).

«Зенит» также в первых матчах сезона добивался побед и не пропустил ни одного мяча в новом официальном сезоне. Коллектив в очередной раз является большим фаворитом в гонке за чемпионство, но в конкретных матчах естественно будет терять очки. Потеря очков на выезде с «Ростовом» не будет иметь для питерцев катастрофических последствий, но проигрывать команда не собирается. Два последних матча «Зенита» завершились победами над «Ахматом» (2:0) в кубке и «Пари НН» в чемпионате (2:0).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех поражениях

«Зенит» выиграл четыре из десяти последних поединков на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что в этой встрече «Зениту» будет очень непросто добиться победы и в итоге, команда не сможет этого сделать. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.