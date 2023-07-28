«Ростов» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (29.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Ростова» оценивается за 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.
|
- : -
завтра, 20:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.
Форма команд
«Ростов» смог стартовать с победы и в чемпионате, и в кубке России, что можно назвать первым промежуточным успехом Валерия Карпина в новом сезоне. Уже во втором туре коллектив принимает на своем поле чемпиона России и вполне рассчитывает побороться с ним за очки, ведь соперник уже лишился одного из своих лидеров. В прошлом туре РПЛ «Ростов» одолел на своем поле «Факел» (2:1), а в кубке оказался сильнее «Рубина» (1:0).
«Зенит» также в первых матчах сезона добивался побед и не пропустил ни одного мяча в новом официальном сезоне. Коллектив в очередной раз является большим фаворитом в гонке за чемпионство, но в конкретных матчах естественно будет терять очки. Потеря очков на выезде с «Ростовом» не будет иметь для питерцев катастрофических последствий, но проигрывать команда не собирается. Два последних матча «Зенита» завершились победами над «Ахматом» (2:0) в кубке и «Пари НН» в чемпионате (2:0).
Информация для ставок
- «Ростов» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех поражениях
- «Зенит» выиграл четыре из десяти последних поединков на выезде
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Предполагаем, что в этой встрече «Зениту» будет очень непросто добиться победы и в итоге, команда не сможет этого сделать. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.