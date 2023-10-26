«Рубин» — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России. (27.10.2023)

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26 октября 2023, 22:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Балтики» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.67. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Рубин» все еще чувствует себя не в своей тарелке и перед стартом очередного тура занимает лишь 11 место с 13 набранными баллами. Коллективу из Казани очень важно закрепиться в середине турнирной таблицы и почувствовать уверенность в своих силах на следующие поединки. В прошлом туре «Рубин» сыграл вничью на своем поле с ЦСКА (0:0), а ранее минимально одолел на выезде «Ахмат» (1:0).

«Балтика» является новичком РПЛ и главной ее задачей является сохранить свое место в элитном дивизионе на следующий сезон. Коллектив из Калининграда идет внизу турнирной таблицы, а именно на 14 месте с 11 очками, но ситуация не выглядит критичной и несколько успешных матчей могут ее заметно улучшить. В прошлом туре «Балтика» поделила очки с «Краснодаром» (2:2), а ранее обыграла на своем поле «Оренбург» (1:0).

Информация для ставок

«Рубин» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Балтика» выиграла три поединка из десяти последних

«Рубин» не может выиграть уже четыре встречи подряд на своем поле

Прогноз

Предполагаем, что каждая из команд будет настроена как минимум не потерять один балл и сильно открываться не будут. Рекомендуем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок