«Сассуоло» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (04.02.2023)

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вчера, 21:14

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Аталанты» предлагает коэффициент 1.95, в то время как победа хозяев будет стоить 3.8. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.35).

Форма команд

«Сассуоло» набрал всего четыре очка в последних пяти турах Серии А, что является очень слабым результатом. Команда находится в нижней части турнирной таблицы, а именно на 16 месте с 20 очками. От зоны вылета клуб отделяют семь пунктов, однако расслабляться очень рано и в предстоящей встрече необходимо попытаться набрать очки. В прошлом туре «Сассуоло» несколько неожиданно разгромил «Милан» (5:2), а ранее разошелся миром с «Монцой» (1:1).

«Аталанта» на днях вылетела из кубка Италии от «Интера» (0:1), не показав ничего связного в атаке, чем расстроила болельщиков. В чемпионате у команды из Бергамо дела идут лучше и на данный момент она занимает четвертое место с 38 баллами, но отставание от лидера «Наполи» достигает 15 пунктов. В двух последних встречах Серии А «Аталанта» обыграла на своем поле «Сампдорию» (2:0) и поделила очки с «Ювентусом» (3:3).

Информация для ставок

«Сассуоло» уступил в семи из десяти последних матчах во всех турнирах

«Аталанта» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Аталанта» выиграла три из пяти встреч с «Сассуоло»

Девять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Аталанта» выглядит гораздо стабильнее «Сассуоло» и обязана побеждать, если хочет реально бороться за место в Лиге Чемпионов. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.