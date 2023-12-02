«Сассуоло» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (03.12.2023)

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сегодня, 17:02

Ставки букмекеров

«Рома» является абсолютным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.98. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.75. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.77. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.07. Сделать свой выбор на варианте «обе забьют» можно по 1.65.

Форма команд

«Сассуоло» чередует успешные матчи с неудачами и находится недалеко от середины турнирной таблицы. Коллектив занимает 14 место с 15 баллами и уступает «Лечче» только по дополнительным показателям. В домашней игре с «Ромой» хозяевам будет очень непросто, но при хорошем стечении обстоятельств, шансы на набранные очки определенно будут. Два последних матча «Сассуоло» завершились выездной победой над «Эмполи» (4:3) и ничьей с «Салернитаной» (2:2).

«Рома» также теряет очки достаточно часто, но зато обеспечила себе место в плей-офф Лиги Европы. Команда вышла на пятое место в чемпионате Италии и набрала 21 балл, но на три пункта отстает от ближайшего соперника и зоны Лиги Чемпионов соответственно. Чтобы продолжать борьбу за более высокие места гостям нужна победа. В матче Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с «Серветт» (1:1), а в чемпионате одолела «Удинезе» (3:1).

Информация для ставок

«Рома» выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Сассуоло» проиграл четыре из десяти поединков на своем поле за последнее время

«Рома» выиграла лишь один из пяти последних поединков с «Сассуоло»

Пять последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сассуоло» при хорошей обороне и результативным действиям в атаке вполне способна отобрать очки у «Ромы». Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.