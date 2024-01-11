«Севилья» — «Алавес». Прогноз на матч Ла Лиги (12.01.2024)

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11 января 2024, 17:58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Поставить на «Алавес» можно по 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.6.

Форма команд

«Севилья» очень плохо выглядит в нынешнем сезоне и вылет из Лиги Чемпионов стал очередным подтверждением этому. В чемпионате Испании команда располагается только на 16 месте с 16 баллами и отстает от нынешнего соперника на один пункт. В случае победы коллектив гарантированно поднимется минимум на одну ступеньку в турнирной таблице. В кубке Испании «Севилья» обыграла «Ферроль» (2:1), а в чемпионате безвольно уступила «Атлетику» Бильбао (0:2).

«Алавес» набирает мало баллов в нынешнем сезоне, но клубу удается избегать зоны вылета. Перед стартом очередного тура команда занимает 15 место с 17 очками и старается цепляться за очки. Гостям важно не проиграть предстоящую игру, чтобы сохранить свою позицию, что сделает эту встречу более интересной. Два последних матча «Алавеса» завершились победой в кубке страны над «Бетисом» (1:0) и ничьей с «Реалом» Сосьедад (1:1).

Информация для ставок

Шесть из семи матчей «Алавеса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Севилья» не может выиграть уже восемь домашних матчей подряд

«Севилья» смогла выиграть у «Алавеса» только две игры из последних пяти

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды часто играют между собой в низовой футбол, и мы предполагаем, что в этот раз существенных изменений не произойдет. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.