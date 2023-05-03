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«Севилья» — «Эспаньол». Прогноз на матч Ла Лиги (04.05.2023)

вчера, 11:12
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Поставить на «Эспаньол» можно по 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.844.78
Pari 1.82 3.65 4.50

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.87.

Форма команд

«Севилья» в прошлом туре прервала серию без поражений в чемпионате Испании, однако это не должно сильно волновать болельщиков. Команда размещается на 11 месте с 41 баллом и ей не грозит зона вылета, а полуфинал Лиги Европы является приоритетом и возможностью после победы в турнире квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. В прошлом туре «Севилья» на своем поле проиграла «Жироне» (0:2), а ранее минимально одолела на выезде «Атлетик» (1:0).

«Эспаньол» находится в зоне вылета, и даже победа в последнем туре над «Хетафе» не помогла команде выбраться. На данный момент в активе клуба 31 балл, и он отстает от «Валенсии» на два пункта. Любые набранные очки в выездной игре с «Севильей» очень важны для гостей. В еще одной недавней встрече «Эспаньол» проиграл на выезде «Вильярреалу» (2:4).

Информация для ставок

  • «Севилья» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Эспаньол» проиграл семь из восьми последних матчей на выезде
  • «Севилья» выиграла три из пяти последних матчей с «Эспаньолом» при двух ничьих
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле и постарается одержать победу, чтобы почувствовать уверенность в себе перед матчами Лиги Европы. Рекомендуем сделать ставку на хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.47 1.93 1.96 1.51 2.69
Pari 1.90 1.92
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:34
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:06
Не всё так однозначно Эспаньол находится опасной зоне х2.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:58
Севилья приходит в себя, должны брать три очка!
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