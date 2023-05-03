«Севилья» — «Эспаньол». Прогноз на матч Ла Лиги (04.05.2023)

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вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Поставить на «Эспаньол» можно по 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.87.

Форма команд

«Севилья» в прошлом туре прервала серию без поражений в чемпионате Испании, однако это не должно сильно волновать болельщиков. Команда размещается на 11 месте с 41 баллом и ей не грозит зона вылета, а полуфинал Лиги Европы является приоритетом и возможностью после победы в турнире квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. В прошлом туре «Севилья» на своем поле проиграла «Жироне» (0:2), а ранее минимально одолела на выезде «Атлетик» (1:0).

«Эспаньол» находится в зоне вылета, и даже победа в последнем туре над «Хетафе» не помогла команде выбраться. На данный момент в активе клуба 31 балл, и он отстает от «Валенсии» на два пункта. Любые набранные очки в выездной игре с «Севильей» очень важны для гостей. В еще одной недавней встрече «Эспаньол» проиграл на выезде «Вильярреалу» (2:4).

Информация для ставок

«Севилья» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эспаньол» проиграл семь из восьми последних матчей на выезде

«Севилья» выиграла три из пяти последних матчей с «Эспаньолом» при двух ничьих

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле и постарается одержать победу, чтобы почувствовать уверенность в себе перед матчами Лиги Европы. Рекомендуем сделать ставку на хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.