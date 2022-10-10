«Шахтёр» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

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вчера, 15:12

Ставки букмекеров

«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.38. В то время на победу «Шахтера» коэффициент составляет 7.6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.53. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Шахтер» Донецк проводит домашние матчи на нейтральном поле и после трех туров имеет четыре набранных балла после трех туров Лиги Чемпионов. Команда определенно будет бороться за второе место в группе и на нейтральном поле может постараться создать проблемы чемпиону Европы. В прошлой игре «Шахтер» проиграл на выезде «Реалу» (1:2), а в чемпионате команда разгромила «Металлист» (6:1).

«Реал» в последних матчах добивается минимальных побед и пытается не тратить на них много ресурсов. Команда практически выиграла групповой турнир, и выездная победа над «Шахтером» может официально это подтвердить. В Ла Лиге коллектив идет на втором месте с 22 баллами и уступает «Барселоне» лишь по дополнительным показателям. Два последних матча «Реала» завершились победами над «Хетафе» (1:0) и «Шахтером» (2:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Шахтера» завершились исходом «обе забьют»

«Реал» Мадрид выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шахтер» проиграл трип последних матча мадридскому «Реалу»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» Мадрид является большим фаворитом в этой встрече и тяжело представить, что «Шахтер» сможет забрать очки. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.