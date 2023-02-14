«Шахтер» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

1676376375

сегодня, 15:06

Ставки букмекеров

«Ренн» является фаворитом в данной встрече, а поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.17. В то время на победу «Шахтера» коэффициент составляет 3.35. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.92. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Шахтер» Донецк проводит домашние матчи на нейтральном поле и по итогам группового турнира Лиги Чемпионов получил право выступать в Лиге Европы. В предстоящем матче с «Ренном» украинскому клубу будет очень непросто, но при аккуратной игре в обороне и хорошей реализации моментов, он будет иметь шансы зацепиться за результат, несмотря на отсутствие игровой практики в последние месяцы. Два последних товарищеских матча «Шахтера» завершились крупной победой над «Сараево» (4:0) и ничьей с «Марибором» (4:4).

«Ренн» в последних поединках выступает неважно и много проигрывает. На данный момент команда занимает шестое место с 40 баллами. Тем не менее, это не должно повлиять на настрой французского клуба в европейском турнире. В предстоящей встрече гости постараются с первых минут овладеть инициативой и добиться преимущества перед ответной встречей. Два последних матча «Ренна» завершились поражениями от «Тулузы» и «Лилля» с одинаковым счетом (1:3).

Информация для ставок

«Шахтер» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ренн» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех победах

В единственном матче Лиги Европы между клубами завершились победой донецкого клуба (1:0)

Прогноз

«Ренн» является фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что гости не смогут добиться победы в первом матче. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.