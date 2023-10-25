«Штурм» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния принято считать «Аталанту». Команда играет на выезде и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 1.87, в то время как победа «Штурма» оценивается по 4.2 Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.8.
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2 : 2
завершен
26 октября 2023, 19:45
четверг
Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.
Форма команд
«Штурм» уже не первый год принимает участие в еврокубках и сам клуб оброс опытом таких поединков. Коллектив смог набрать три очка в двух турах и оставляет за собой шансы побороться за выход в плей-офф или в крайнем случае за место в Лиге Конференций. В чемпионате Австрии команда занимает первое место с 27 баллами, а в двух последних поединках без больших проблем справилась с «Хартбергом» (2:1) и «Тим Виен» (4:1).
«Аталанта» и вовсе является лидером группы и уже приложила много усилий, чтобы занять первые два места и выйти в плей-офф. Команда из Бергамо рассчитывает на первую позицию, которая дает право участия сразу в 1/8 финала турнира. Чтобы поддерживать лидерство, итальянцам необходимо набирать очки в Австрии. В прошлом туре Серии А «Аталанта» обыграла на своем поле «Дженоа» (2:3), а ранее уступила на выезде римскому «Лацио» (2:3).
Информация для ставок
- «Штурм» выиграл шесть последних матчей подряд во всех турнирах
- «Аталанта» проиграла три из пяти последних выездных поединков
- Австрийский клуб забивает на своем поле уже в 17 поединках подряд во всех турнирах
Прогноз
«Аталанте» будет очень непросто в Австрии, и мы предполагаем, что она не сможет там добиться победы. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.