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«Штурм» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

25 октября 2023, 19:20
Аталанта

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния принято считать «Аталанту». Команда играет на выезде и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 1.87, в то время как победа «Штурма» оценивается по 4.2 Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.8.

Лига Европы 2023/2024
Штурм
Аталанта
ВыигрышПроигрыш
2 : 2
завершен
26 октября 2023, 19:45
четверг
ВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.794.141.61
Лига Ставок 5.60 4.00 1.61
Pari 5.80 4.15 1.60

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Штурм» уже не первый год принимает участие в еврокубках и сам клуб оброс опытом таких поединков. Коллектив смог набрать три очка в двух турах и оставляет за собой шансы побороться за выход в плей-офф или в крайнем случае за место в Лиге Конференций. В чемпионате Австрии команда занимает первое место с 27 баллами, а в двух последних поединках без больших проблем справилась с «Хартбергом» (2:1) и «Тим Виен» (4:1).

«Аталанта» и вовсе является лидером группы и уже приложила много усилий, чтобы занять первые два места и выйти в плей-офф. Команда из Бергамо рассчитывает на первую позицию, которая дает право участия сразу в 1/8 финала турнира. Чтобы поддерживать лидерство, итальянцам необходимо набирать очки в Австрии. В прошлом туре Серии А «Аталанта» обыграла на своем поле «Дженоа» (2:3), а ранее уступила на выезде римскому «Лацио» (2:3).

Информация для ставок

  • «Штурм» выиграл шесть последних матчей подряд во всех турнирах
  • «Аталанта» проиграла три из пяти последних выездных поединков
  • Австрийский клуб забивает на своем поле уже в 17 поединках подряд во всех турнирах

Прогноз

«Аталанте» будет очень непросто в Австрии, и мы предполагаем, что она не сможет там добиться победы. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.14 1.39 2.06 1.82 1.63 2.39
Лига Ставок 3.00 1.39 2.02 1.82 1.59 2.38
Pari 2.03 1.80
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