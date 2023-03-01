«Штутгарт» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (04.03.2023)

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сегодня, 11:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Штутгарта» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Штутгарт» выиграл только одну встречу из пяти последних матчей и закономерно занимает место около зоны вылета. В активе клуба 19 баллов, и он опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В домашней встрече с «Баварией» от хозяев ждут достойной игры и по возможности приемлемого результата, но сделать это будет крайне сложно. Два последних поединка «Штутгарта» завершились поражением от «Шальке-04» (1:2) и крупной победой над «Кельн» (3:0).

«Бавария» находится в хорошей физической форме и совсем скоро ей играть с « ПСЖ » в Лиге Чемпионов. Тем не менее, матч со «Штутгартом» не менее важен, ведь мюнхенские футболисты лидируют в Бундеслиге вместе с «Боруссией» Д, имея в активе по 46 баллов. Для гостей очень важно избежать недооценки соперника и без травм подойти к игре в Лиге Чемпионов. В прошлом туре «Бавария» крупно обыграла «Унион» (3:0), а ранее уступила на выезде «Боруссии» М (2:3).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей на выезде

·«Штутгарт» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Бавария» выиграла у «Штутгарта» семь из десяти последних поединков при одном поражении

Восемь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» будет играть первым номером и постарается уже в первом тайме решить вопрос о победители. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.