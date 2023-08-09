«Славия» Прага — «Днепр-1». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (10.08.2023)

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сегодня, 17:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Славия». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.43. Победа «Днепра-1» оценивается по коэффициенту 7.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Славия» Прага начинает еврокубковый сезон с нынешнего этапа Лиги Европы и очень рассчитывает попасть в групповой этап. В противостоянии с украинцами, хозяева являются большими фаворитами, а ответную встречу и вовсе проведут на нейтральном поле. В прошлом поединке чемпионата Чехии «Славия» Прага обыграла «Злин» (2:1), а 30 июля на выезде разобралась с «Ческе-Будеевице» (3:1).

«Днепр-1» вполне прогнозируемо не смог тягаться с «Панатинаикосом» и довольно быстро покинул квалификацию Лиги Чемпионов. Теперь команде необходимо противостоять еще одному еврокубковому бойцу, где коллектив считается абсолютным аутсайдером. Гостям важно, как минимум не проиграть в Чехии, чтобы иметь реальные шансы на ответную встречу. В прошлом матче чемпионата Украины «Днепр-1» обыграл «Полесье» (2:1), а в Лиге Чемпионов сыграл вничью с «Панатинаикосом» (2:2).

Информация для ставок

«Славия» Прага выиграла девять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Днепр-1» проиграл лишь два выездных матча из десяти последних во всех турнирах

«Славия» Прага забивала в 24 последних встречах на своем стадионе

Прогноз

«Славия» Прага регулярно забивает на своем поле и вряд ли «Днепр-1» сможет избежать подобной участи. Предполагаем, что хозяева достигнут победу с разницей минимум в 2 мяча и рекомендуем сделать ставку на них с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на такой исход составляет 2.18.