«Спартак» Москва — «Краснодар». Прогноз на Кубок России (01.11.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче не определили. Коэффициент на победу каждой из команд оценивается за 2.6, а ничейный результат определяют за 3.75.
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сегодня, 20:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.
Форма команд
«Спартак» очень удачно выступает в кубке России и за тур до конца группового этапа оформил выход с первого места. Команда недосягаема конкурентами и может спокойно доигрывать игру с «Краснодаром», которому может помешать пробиться в плей-офф. В РПЛ «красно-белые» не так успешны, а в последних двух матчах уступили на выезде «Факелу» (0:2) и обыграли «Пари НН» (2:0).
Будущее «Краснодара» в кубке России решится в заключительном туре с немотивированным «Спартаком». «Быки», как и «Динамо» Москва набрали по восемь очков и второе место займет команда, которая сыграет лучшей своей поединок. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь встречаются принципиальные соперники. В прошлом туре РПЛ «Краснодар» проиграл на выезде ЦСКА (0:1), а ранее поделил очки с «Балтикой» (2:2).
Информация для ставок
- «Краснодар» выиграл один из четырех последних выездных поединков
- «Краснодар» проиграл три из пяти последних матчей у «Спартака» при двух победах
- «Спартак» не проигрывает на своем поле уже шесть поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что матч понравится болельщикам и порадует их количеством забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.