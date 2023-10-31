«Спартак» Москва — «Краснодар». Прогноз на Кубок России (01.11.2023)

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вчера, 22:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче не определили. Коэффициент на победу каждой из команд оценивается за 2.6, а ничейный результат определяют за 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Спартак» очень удачно выступает в кубке России и за тур до конца группового этапа оформил выход с первого места. Команда недосягаема конкурентами и может спокойно доигрывать игру с «Краснодаром», которому может помешать пробиться в плей-офф. В РПЛ «красно-белые» не так успешны, а в последних двух матчах уступили на выезде «Факелу» (0:2) и обыграли «Пари НН» (2:0).

Будущее «Краснодара» в кубке России решится в заключительном туре с немотивированным «Спартаком». «Быки», как и «Динамо» Москва набрали по восемь очков и второе место займет команда, которая сыграет лучшей своей поединок. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь встречаются принципиальные соперники. В прошлом туре РПЛ «Краснодар» проиграл на выезде ЦСКА (0:1), а ранее поделил очки с «Балтикой» (2:2).

Информация для ставок

«Краснодар» выиграл один из четырех последних выездных поединков

«Краснодар» проиграл три из пяти последних матчей у «Спартака» при двух победах

«Спартак» не проигрывает на своем поле уже шесть поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч понравится болельщикам и порадует их количеством забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.