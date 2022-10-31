«Спортинг» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.11.2022)

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вчера, 10:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Айнтрахта» Ф оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Спортинг» находится в интересной ситуации, где при определенных раскладах может занять любое место по итогам группового турнира. Сейчас команда с семью пунктами идет на второй строчке, и победа гарантированно выведет ее в плей-офф. В последнем матче чемпионата Португалии «Спортинг» проиграл на выезде «Ароке» (0:1), а в Лиге Чемпионов сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Айнтрахт» Ф одержал важную победу в прошлой встрече и теперь также претендует на плей-офф, но находится в менее удобном положении, чем португальцы, хоть и также набрал семь пунктов. Оба матча в группе будут идти параллельно, поэтому очень интересно будет наблюдать за развязкой борьбы. Два последних матча «Айнтрахта» Ф завершились поражением от «Боруссии» Д (1:2) и победой с «Марселем» (2:1).

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл только один матч из пяти последних во всех турнирах

Пять из шести встреч «Айнтрахта» Ф за последнее время закончились исходом «обе забьют»

«Спортинг» забивал в семи из десяти последних матчах на своем стадионе

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе и вероятнее всего не упустит своего шанса выйти в плей-офф, а возможно и с первого места. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.