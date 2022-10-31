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«Спортинг» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.11.2022)

вчера, 10:53
Спо«Спортинг» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.11.2022)ртинг

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Айнтрахта» Ф оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.413.542.84
Лига Ставок 2.47 3.50 2.85

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Спортинг» находится в интересной ситуации, где при определенных раскладах может занять любое место по итогам группового турнира. Сейчас команда с семью пунктами идет на второй строчке, и победа гарантированно выведет ее в плей-офф. В последнем матче чемпионата Португалии «Спортинг» проиграл на выезде «Ароке» (0:1), а в Лиге Чемпионов сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Айнтрахт» Ф одержал важную победу в прошлой встрече и теперь также претендует на плей-офф, но находится в менее удобном положении, чем португальцы, хоть и также набрал семь пунктов. Оба матча в группе будут идти параллельно, поэтому очень интересно будет наблюдать за развязкой борьбы. Два последних матча «Айнтрахта» Ф завершились поражением от «Боруссии» Д (1:2) и победой с «Марселем» (2:1).

Информация для ставок

  • «Спортинг» выиграл только один матч из пяти последних во всех турнирах
  • Пять из шести встреч «Айнтрахта» Ф за последнее время закончились исходом «обе забьют»
  • «Спортинг» забивал в семи из десяти последних матчах на своем стадионе

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе и вероятнее всего не упустит своего шанса выйти в плей-офф, а возможно и с первого места. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.40 2.00 1.83 1.56 2.42
Лига Ставок 2.02 1.77 1.59 2.33
Все комментарии
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13
сегодня в 08:18
Шансы на победу Спортинга выше выиграли в гостях 0-3 и при ничьей в любом варианте выходят в плей -офф имея преимущество в личных встречах с Тотенхемом. Группа Д самая непредсказуемая минимальные победы МАРСЕЛЯ и Айнтрахта меняют все.
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