«Тирана» — «Бешикташ». Прогноз на матч квалификации Лиги Конференций (03.08.2023)

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вчера, 18:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бешикташ», а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.43. Победа «Тираны» оценивается по 7.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Тирана» не смогла добыть комфортный для себя счет в Турции и теперь нужно совершить настоящий подвиг и отыграть два мяча на своем стадионе. Коллектив понимает, что соперник гораздо выше классом, но попробовать удивить турков определенно стоит. Два последних матча «Тираны» завершились поражением от «Бешикташа» (1:3) и выездной победой над «Динамо» Батуми (2:1).

«Бешикташ» в первой игре добился хорошего отрыва в два мяча от «Тираны» и теперь команде необходимо аккуратно отыграть ответный поединок. В одном из культовых турецких клубов подобран хороший состав и шансы на проход далее достаточно высокие. В первом матче «Бешикташ» уверенно выиграл у «Тираны» (3:1), а ранее победил в товарищеском матче со «Страсбуром» (2:1).

Информация для ставок

«Бешикташ» не проигрывает больше 20 матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча «Тираны» завершились исходом «обе забьют»

Турецкий клуб забивал в восьми из десяти последних выездных встречах

Прогноз

«Бешикташ» выглядит стабильнее и является фаворитом этого поединка. Предполагаем, что сенсации не случится и дальше пройдет турецкая команды. Сделать ставку на победу «Бешикташа» можно по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.