Англия – Греция. Прогноз на матч Лиги Наций (10.10.2024)

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вчера, 22:22

Ставки букмекеров

Букмекеры из Лига Ставок отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.5, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 12.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 2.02. Ставка на «обе забьют» составляет 2.4.

Форма команд

Сборная Англии очень уверенно выиграла два первых тура и стремится как можно быстрее вернуться в дивизион А. Тем не менее, и нынешний соперник финалиста Евро 2024 набрал шесть баллов, а это значит, что зрителей ждет матч за лидерство. Хозяева максимально мотивированы и имеют шанс получить хорошее преимущество над греческими футболистами. Два последних матча Англии завершились победами с одинаковым счетом (2:0) над Финляндией и Ирландией (2:0).

Греция победила в двух играх Лиги Наций, но имела несчастье попасть в одну группу с Англией, которая является большим фаворитом в группе. В важнейшей игре на выезде с Англией коллективу очень важно, как минимум не проиграть и продолжать набирать баллы с другими участниками группы. В прошлой игре Греция обыграла на выезде Ирландию (2:0), а ранее справилась с Финляндией (3:0).

Информация для ставок

Греция проиграла шесть последних матчей на выезде из десяти

Англия выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах с учетом дополнительного времени

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сборная Англии является очевидным фаворитом этого поединка и вероятнее всего, сможет одержать победу. Сделать ставку на победу Англии с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.