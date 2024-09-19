«Аугсбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (20.09.2024)

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19 сентября 2024, 22:54

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.5. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Аугсбург» показал абсолютно средний результат и набрал четыре очка за три тура чемпионата Германии. Коллектив рассчитывает на место в еврокубках, поэтому должен играть стабильнее и набирать очки в матчах, подобных нынешнему с «Майнцом». Тем не менее, недооценку соперника важно исключить, чтобы потом не быть разочарованными. Два последних матча «Аугсбурга» завершились победой над «Санкт-Паули» (3:1) и разгромом «Ульма» в товарищеском поединке (4:1).

«Майнц» после героического спасения места в Бундеслиге в новом сезоне также выглядит не лучшим образом. За три тура коллектив добился лишь двух очков и ситуацию необходимо менять. В игре с «Аугсбургом» гостям важно, как минимум не проиграть, а победа на выезде и вовсе поможет клубу покинуть опасную зону в таблице Бундеслиги. В прошлой игре «Майнц» проиграл на своем поле «Вердеру» (1:2) и проиграл в товарищеской встрече с «Дармштадтом» (0:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из семи последних матчей «Майнца» на выезде закончились ничейным результатом

Четыре из пяти последних встречи команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива преследуют разные цели, но имеют турнирную мотивацию. Предполагаем, что в этот раз «Аугсбург» сможет на своем стадионе добыть победу. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.5.