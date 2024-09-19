«Аугсбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (20.09.2024)

Ставки букмекеров
В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.5. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по 3.5.
|
2 : 3
завершен
20 сентября 2024, 21:30
пятница
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Аугсбург» показал абсолютно средний результат и набрал четыре очка за три тура чемпионата Германии. Коллектив рассчитывает на место в еврокубках, поэтому должен играть стабильнее и набирать очки в матчах, подобных нынешнему с «Майнцом». Тем не менее, недооценку соперника важно исключить, чтобы потом не быть разочарованными. Два последних матча «Аугсбурга» завершились победой над «Санкт-Паули» (3:1) и разгромом «Ульма» в товарищеском поединке (4:1).
«Майнц» после героического спасения места в Бундеслиге в новом сезоне также выглядит не лучшим образом. За три тура коллектив добился лишь двух очков и ситуацию необходимо менять. В игре с «Аугсбургом» гостям важно, как минимум не проиграть, а победа на выезде и вовсе поможет клубу покинуть опасную зону в таблице Бундеслиги. В прошлой игре «Майнц» проиграл на своем поле «Вердеру» (1:2) и проиграл в товарищеской встрече с «Дармштадтом» (0:1).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из семи последних матчей «Майнца» на выезде закончились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних встречи команд закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Оба коллектива преследуют разные цели, но имеют турнирную мотивацию. Предполагаем, что в этот раз «Аугсбург» сможет на своем стадионе добыть победу. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.5.