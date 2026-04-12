В ЦСКА рассказали о характере травмы защитника Лукина

сегодня, 17:46

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированного защитника Матвея Лукина.

Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в матче с «Крыльями Советов». Сейчас он проходит курс терапии, в течение ближайших 5–7 дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться.

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:06
Пока ниче толком не ясно. Парню здоровья!
Гость
