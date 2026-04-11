Чемпионский матч в РПЛ. «Зенит» против «Краснодара» устроит только победа

вчера, 20:02

Самая важная игра сезона.

«Краснодар» отобрал титул у «Зенита» год назад

События в прошлом году развивались не по сценарию Семака. «Зенит» не увольнял тренера, из команды не сбегали звезды, но Мусаев и футболисты «Краснодара» выдали шикарную беспроигрышную серию. Даже неудача в очном матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге год назад не помешала отобрать чемпионский кубок. Семак понимает, что его коллектив не слабее. После поражения в Краснодаре осенью 2024 года они сыграли два официальных матча, дважды побеждал «Зенит».

Поражение от петербуржцев в первом круге не мешает «Краснодару» лидировать в РПЛ , но отрыв минимальный. «Зениту» хватит домашней победы в воскресенье, чтобы обойти единственного конкурента. Неудачи «Локомотива» против «Рубина» и «Спартака» существенно снизили шансы Галактионова на сенсацию, в чемпионской гонке осталось две опытные и титулованные команды. «Зенит» справедливо называют условным фаворитом из-за истории противостояния клубов.

Математика важна, но химия – тоже царица наук. У «Краснодара» всего три поражения в чемпионате, а у «Зенита» лишь две подобные осечки. Разницу в таблице объясняет бескомпромиссность: «Краснодар» рискует и реже играет вничью. «Зенит» накатывает на соперников волны традиционных атак, но команда Семака переживала засуху в финальной трети поля. По ударам за игру петербуржцы ниже, чем «Краснодар» и четыре клуба из Москвы. «Горожане» лидируют в этом рейтинге.

Чемпионский титул изменил команду Мусаева морально, но Сперцян, Кордоба и Коста сохранили трофейную жажду. В прошлом «Рубин» Бердыева дважды подряд становился чемпионом, теперь ещё одна команда не из Санкт-Петербурга и Москвы хочет выиграть дважды к ряду. «Краснодар» не повторит трофейную коллекцию «Зенита», но в отдельно взятом матче, пусть на неудобной арене в гостях, опытные подопечные Мусаева представляют опасность для защиты хозяев поля.

«Зенит» ищет нового стабильного лидера в атаке

Тренер Семак не всегда дружил с «девятками», независимо от их успешности в футболках «Зенита». Дзюба имел разногласия с наставником. Год назад лучшим снайпером «Зенита» в РПЛ стал Лусиано Гонду со скромным для клуба показателем в 10 забитых мячей. Аргентинца отдали в ЦСКА , где он сделал хет-трик в ворота «Крыльев Советов» в прошлом туре. После Гонду в голевом рейтинге «Зенита» шли Мостовой и Глушенков, но они не являются центрфорвардами.

Никто из нынешних нападающих не повторяет показатели Кассьерры. Матео перебрался в Бразилию, где не может закрепиться в основе «Атлетико Минейро», а вот в РПЛ он забил 21 гол за сезон. В последнем чемпионском турнире Семак получил заметную помощь в финальной трети. Сейчас по голам лидирует Глушенков, но Максим забил 6 из 9 мячей полгода назад. Покер в ворота «Оренбурга» улучшил статистику атакующего хавбека, а вот «девятки» подводили.

Зимой «Зенит» подписал бразильца Джона Джона, но речь об атакующем хавбеке. Как и Луис Энрике, новичок может со временем заиграть и забивать важные голы, но в центре атаки Семаку нужны подвиги другого хулигана. Александр Соболев ищет игровую идентичность, чтобы выйти из тени Дзюбы, в которой он находится из-за сходства по габаритам и любви к конфликтам. Но Артём – лучший снайпер в истории РПЛ и сборной страны, а Соболев забивает куда меньше.

У Александра семь голов в РПЛ , и четыре мяча нападающий добавил в копилку в марте. «Зенит» получил футболиста, который если не поймал кураж, то набрал форму. Вот только работа петербуржцев в атаке по-прежнему не впечатляет соперников. Невзирая на количество ударов, качество пока не вернулось в норму. «Зенит» на шестой строчке в РПЛ по xG. Но рядом с командой Семака находится «Балтика», а лидер рейтинга «Краснодар» значительно оторвался.

«Краснодар» зависим от передач хавбека Сперцяна

Разница между «Зенитом» и «Краснодаром» в качестве моментов. «Горожане» уступают конкуренту по реализации, для петербуржцев забивать больше ожидаемого – нормальная практика. Но разница по суммарному качеству шансов огромная. «Краснодар» сочинил опасных атак на 48 голов, а забил 46 мячей. «Зенит» собрал 39 xG, а на деле у них 42 гола. Оба показателя не являются невероятными для нынешней РПЛ с невыразительной обороной.

Семак всегда ждёт, чтобы проснулся его очередной форвард, Мусаев наслаждается пробуждением Сперцяна. У Эдуарда 11 голов и 14 результативных передач в РПЛ . Армянский воспитанник «горожан» слишком хорош для лиги, ему надо перейти в клуб из еврокубков. В идеале важно найти команду с путевкой в Лигу чемпионов. Эдуард в очередной раз отложил отъезд, о котором много раз говорили. По средним оценкам в сезоне выше Сперцяна только юный Батраков.

А по забитым мячам на первом месте напарник Эдуарда – Джон Кордоба. У колумбийца были перепады в игре, но нападающий готовится к чемпионату мира. Единственный точный удар Кордобы принес «Краснодару» три очка против «Ахмата». После матча представители клубов обменялись «любезностями» и обвинениями. В поединке «Зенита» и «Краснодара» не хочется увидеть поводы для новых скандалов, лучше пусть просто сыграют в хороший футбол.