«Тоттенхэм» уступил «Сандерленду» в матче АПЛ

сегодня, 18:11
СандерлендЛоготип футбольный клуб Сандерленд1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Сандерленд» обыграл «Тоттенхэм» в матче 32-го тура АПЛ (1:0).

Единственный гол забил Норди Мукиеле на 61-й минуте.

«Сандерленд» занимает 10-е место (46 очков). «Тоттенхэм» идет 18-м (30 баллов).

Все комментарии
azkan
сегодня в 21:56
А может обойдется?
DXTK
сегодня в 19:56
Самую престижную награду выиграет в этом сезоне Тоттенхэм.......путевка в чампионшип.

PS Про всю команду скажу так сборище 14ков.
9hczmg2dj9ve
сегодня в 18:44
Шпоры потихоньку катятся в Чемпионшип
Bad Listener
сегодня в 18:41
Как то даже буднично Тоттенхем вылетает из АПЛ
sihafazatron
сегодня в 18:19, ред.
Шпоры уже в зоне вылета? Ужас какой....
