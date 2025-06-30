«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (2.07.2025)

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30 июня 2025, 00:20

Ставки букмекеров

«Боруссия» является фаворитом в данной встрече. Поставить на её победу в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.7. В то время на победу «Монтеррея» коэффициент составляет 4.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.85.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.78. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд вышла в плей-офф с первого места. Команда сумела заработать семь очков. Отрыв от второго места два балла. Разница мячей положительная, на пять забитых приходится три пропущенных. Два последних матча «Боруссии» Дортмунд завершились победами над «Мамелоди Сандаунс» (3:4), и «Ульсан Хьюндай» (1:0).

«Монтеррей» прошёл в 1/8 КЧМ со второго места. Команда заработала пять очков за три тура. Отставание от первого места два очка. Две последние встречи «Монтеррея» завершились ничьёй с «Ривер Плейт» (0:0), и победой над «Уравой» (4:0).

Информация для ставок

«Боруссия» не проигрывает на протяжении десяти матчей

«Монтеррей» проиграл одну встречу из пяти последних

Три из пяти последних игр «Боруссии» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Советуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.78.