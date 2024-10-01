«Боруссия» Дортмунд — «Селтик». Прогноз на матч Лиги чемпионов (1.10.2024)

1727782106

вчера, 14:28

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче принято считать «Боруссию», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Выбрать триумф шотландского клуба можно по 6.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд находится в неплохой форме и смогла одержать победу в первой игре Лиги чемпионов и теперь постарается продолжать дальше набирать очки. В матче с «Селтиком» большое преимущество у немецкого коллектива, но следует исключить недооценку шотландцев, ведь соперник также выиграл уверенно свою первую игру. Два последних матча «Боруссии» Дортмунд завершились победой над «Бохумом» и унизительным поражением от «Штутгарта» (1:5).

«Селтик» уверенно выступает в своем национальном чемпионате и добился важной победы в первом туре Лиги чемпионов. Клуб имеет очень длительную серию побед и не хочет ее прерывать в предстоящей встрече в Дортмунде. В выездном поединке с финалистом Лиги чемпионов гости постараются сдержать натиск хозяев и зацепиться хотя бы за ничью. В двух последних матчах «Селтик» разгромил на выезде «Сент-Джонстон» (6:0), а ранее крупно обыграл «Фолкирк» (5:2).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Селтик» выиграл девять из десяти последних поединков на выезде

Клуб из Дортмунда выиграл три последних матча с «Селтиком»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является большим фаворитом в этой игре и имеет большие шансы набрать три очка и подтвердить свою силу на поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.